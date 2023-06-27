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Пост злорадства. Они нашли друг-друга

Пост злорадства. Они нашли друг-друга

Автор:
27 июня 2023 10:22
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Интересное видео с просторов Новосибирска. Один торопыга решил развернуться через 2 сплошные, а другой торопыга летел по встречной полосе. Как говорится - нормальные не пострадали.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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14  комментариев
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391
Дро4ер Полоумный 50 минут назад
Там какой-то массовый разворот через сплошные
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2k
smokes 19 минут назад
я худею.. в одном месте.. 5 машин налево через сплошную.. 6 -й джигит за сплошгой по встречке... да уж...
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6k
livaneth Час назад
Холопы увидев впереди пробку разворачивались через двойную сплошную. А барин на гелике.....Ну, он на то и барин, у него для того и гелик.
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74k
Viktor Час назад
Да они на свидание друг к другу торопились!
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5k
pinbalist Час назад
Топ, просто топ
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10k
SSD Час назад
В этом видео прекрасно все)
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
Двойная сплошная?! Неееееее, не слышал.
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4
Александр Вьюшков Павел Плеханов Полчаса назад
Извини, но меня стошнило от двух по одной, от одной два раза. Давай-ка снова, членораздельно. Видно, что ты свои предыдущие комментарии не читаешь.
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