Пост злорадства. Они нашли друг-друга

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Интересное видео с просторов Новосибирска. Один торопыга решил развернуться через 2 сплошные, а другой торопыга летел по встречной полосе. Как говорится - нормальные не пострадали.
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одинарная может разграничивать потоки попутного направления (там, где нельзя перестраиваться), а двойная - только встречных.
Это для того, чтобы при большом количестве полос не запутаться. Т.е. пересечение двойной сплошной - гарантированный выезд на встречку, без возможности отмазаться "я думал, что это ещё одна полоса в моём направлении".