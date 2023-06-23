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Porsche создала три арт-объекта в Китае

Porsche создала три арт-объекта в Китае

Автор:
23 июня 2023 14:00
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   искусство   машина   
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В рамках театрального фестиваля Aranya, который проходит в Северном Китае, компания Porsche представила три арт-объекта. Каждый из них отсылает к реальной модели бренда, но в двух случаях художники использовали для инсталляций реальные автомобили.
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Метки: Porsche   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   искусство   машина   
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