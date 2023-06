Porsche создала три арт-объекта в Китае

В целом арт-проект Porsche называется The Art of Dreams («Искусство мечты») и демонстрирует, как по-разному можно интерпретировать мечты, связанные с брендом.



Инсталляция Dream Bold — это образ классического гоночного Porsche 911 (934), выполненный из металлических трубок и оснащённый подсветкой. Создатель скульптуры Бенедикт Рэдклифф утверждает, что его визуальное напряжение должно стимулировать в зрителе резонанс мечты.



Porsche Taycan стал героем сразу двух арт-объектов. Первый под названием Dream in Motion — визуализация мчащегося по песку электрокара, где клубы пыли за ним изображены с помощью ярких конструкций. Второй — это Taycan, заключённый в огромную стеклянную бутылку и обёрнутый в свиток. Свиток изображает копию одного из чертежей Porsche 356 руки Фердинанда Порше, а арт-объект в целом назван современной интерпретацией мечтаний основателя марки о спортивных автомобилях.