ГИБДД РФ готова перейти на цифровые водительские документы

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Как заявили в ГУОБДД МВД РФ - Российская ГИБДД готова к введению цифровых аналогов водительских документов, включая права и СТС. Осталось дело за законодателями.
Эксперимент по замене водительского удостоверения его цифровой копией, которую можно предъявлять на экране смартфона, проводится с осени прошлого года. С помощью приложения «Госуслуги Авто» можно оцифровать ряд документов и предъявлять инспектору QR-код, который тот сможет считать с помощью собственного планшета.
Как заявил Олег Понарьин, по итогам эксперимента ГИБДД пришла к выводу о готовности к полномасштабному введению в России такой практики. Однако её ещё следует официально узаконить, так как ПДД до сих пор требуют иметь при себе оригиналы документов.
В декабре прошлого года по результатам соцопроса стало известно, что 63% российских водителей не готовы полностью отказаться от бумажных копий удостоверения или СТС. В качестве аргументов приводились боязнь потерять телефон, встретить инспектора с разряженной батареей или в зоне плохой связи.
Как заявил Олег Понарьин, по итогам эксперимента ГИБДД пришла к выводу о готовности к полномасштабному введению в России такой практики. Однако её ещё следует официально узаконить, так как ПДД до сих пор требуют иметь при себе оригиналы документов.
В декабре прошлого года по результатам соцопроса стало известно, что 63% российских водителей не готовы полностью отказаться от бумажных копий удостоверения или СТС. В качестве аргументов приводились боязнь потерять телефон, встретить инспектора с разряженной батареей или в зоне плохой связи.
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Метки: Автовсячина ГИБДД авто автомир автомобили водительское удостоверение госуслуги документы машина
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Зимой, ещё норм с кучей пластика. Карманов много.
А сейчас плохо. Права, пропуск, кредитка, карта водителя и ещё всякой хрени, которая только занимает место.
А ведь ещё надо и телефон, и ключи положить. курящим и курево, и зажигалку.
Забил сумку дома и в качестве документов показал страничку вконтакте.
Все проверили и отпустили)))