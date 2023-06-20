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ГИБДД РФ готова перейти на цифровые водительские документы

ГИБДД РФ готова перейти на цифровые водительские документы

Автор:
20 июня 2023 14:30
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   госуслуги   документы   машина   
1179
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Как заявили в ГУОБДД МВД РФ - Российская ГИБДД готова к введению цифровых аналогов водительских документов, включая права и СТС. Осталось дело за законодателями.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   госуслуги   документы   машина   
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17  комментариев
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Не знаю даже. Помню когда вводили электронный полис ОСАГО с меня все равно требовали бумажную версию. В итоге пришлось распечатать сначала чб, а затем цветную! Жуть. А тут нашим доблестным гайцам надо будет разбираться со всем пакетом в электронном виде. Поживем увидим конечно.
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12k
Сергей 5 минут назад
Я за цифровые документы.
Зимой, ещё норм с кучей пластика. Карманов много.
А сейчас плохо. Права, пропуск, кредитка, карта водителя и ещё всякой хрени, которая только занимает место.
А ведь ещё надо и телефон, и ключи положить. курящим и курево, и зажигалку.
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9k
Oleg 14 минут назад
удобно только в том случае, что если вдруг брал права и не положил на место - то они у тебя под рукой. в принципе - это удобно.
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11k
Telar Gouroi 16 минут назад
А в чем проблема и электронные и бумажные права считать легитимными? У меня две машины и бывает, что забываю переложить из одной в другую. Для меня лично это огромное облегчение было бы.
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8k
Володя 17 минут назад
нам мечтают заблочить инет и перевести целиком на цифру. Вот интересно - как эти несовместимые вещи укладываются в башке наших законотворцев?!
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Думал что хоть Россия будет противостоять той [мат].ни, что на западе. Но вижу в Мир цифровизации в переди поровоза.
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0
Vanya Lyn Полчаса назад
Полная цифровизация по лекалам Китая. А там и до соц рейтинга недалеко.
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1k
Николай 39 минут назад
Я 2,5-3 года назад уже перешел на цифровые документы)))
Забил сумку дома и в качестве документов показал страничку вконтакте.
Все проверили и отпустили)))
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841k
А.Берестенко 2 часа назад
- А у меня смартфон разрядился!
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