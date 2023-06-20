ГИБДД РФ готова перейти на цифровые водительские документы

Эксперимент по замене водительского удостоверения его цифровой копией, которую можно предъявлять на экране смартфона, проводится с осени прошлого года. С помощью приложения «Госуслуги Авто» можно оцифровать ряд документов и предъявлять инспектору QR-код, который тот сможет считать с помощью собственного планшета.



Как заявил Олег Понарьин, по итогам эксперимента ГИБДД пришла к выводу о готовности к полномасштабному введению в России такой практики. Однако её ещё следует официально узаконить, так как ПДД до сих пор требуют иметь при себе оригиналы документов.



В декабре прошлого года по результатам соцопроса стало известно, что 63% российских водителей не готовы полностью отказаться от бумажных копий удостоверения или СТС. В качестве аргументов приводились боязнь потерять телефон, встретить инспектора с разряженной батареей или в зоне плохой связи.