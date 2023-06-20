ОСАГО теперь работает и в Белоруссии

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19 июня Парламентское собрание России и Беларуси одобрило закон о едином полисе ОСАГО. Теперь страховка, которая заключена в одной из стран, будет действовать на территории другой.
Также водителям предоставили право выбора. Граждане обеих стран могут заключать договор страхования, который будет действовать на всей территории Союзного государства, либо будет действовать только на территории той страны, где зарегистрирована машина. Страховые выплаты будут осуществляться в соответствии с законодательством той страны, где было совершено ДТП.
Для того, чтобы закон начал действовать, в законодательстве России и Беларуси будут произведены необходимые изменения.
Для того, чтобы закон начал действовать, в законодательстве России и Беларуси будут произведены необходимые изменения.
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