FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11291 пост • 828 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
ОСАГО теперь работает и в Белоруссии

ОСАГО теперь работает и в Белоруссии

Автор:
20 июня 2023 13:10
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Белоруссия   ОСАГО   ПДД   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   страховка   
888
1
19 июня Парламентское собрание России и Беларуси одобрило закон о едином полисе ОСАГО. Теперь страховка, которая заключена в одной из стран, будет действовать на территории другой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Белоруссия   ОСАГО   ПДД   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   страховка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
238
Александр Б. Час назад
Я бы очень не против, что бы и в Латвии так же было. Да и вообще...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Геннадьич Полчаса назад
Да и вообще братья белорусы, давайте уже объединяться в единое государство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Ego sum qui sum Час назад
это отличная новость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8513



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный момент в жизни мужчины

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомобили#машина#Прикол#животные#США#улыбнуло#кино#картинки#СССР
#люди#автомир#интересно#аварии#забавно#Автовсячина#история#Еда#комментарии#подборка
#фото#Юмор#ДТП#авто аварии#позитив#новости#дети#истории#Приколы#Россия
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться