Не спешился и полетел вверх тормашками

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14-летний подросток пытался пересечь пешеходный переход в Волгограде на электросамокате, но не доехал. Теперь он пациент медучреждения. Сообщается, что автомобилем управляла 32-летняя женщина, она не пострадала.
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Метки: sim Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили самокат электросамокат
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конечно она от рождения была слепой и тупой !!!!
ни знаков, ни пешеходов в упор не видела
Самокатчики решили пожертвовать собой, что бы женщина смогла перейти дорогу, прям как олени на МКАД которых вчера публиковали.