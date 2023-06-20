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Не спешился и полетел вверх тормашками

Не спешился и полетел вверх тормашками

Автор:
20 июня 2023 12:17
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   самокат   электросамокат   
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14-летний подросток пытался пересечь пешеходный переход в Волгограде на электросамокате, но не доехал. Теперь он пациент медучреждения. Сообщается, что автомобилем управляла 32-летняя женщина, она не пострадала.

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Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   самокат   электросамокат   
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19  комментариев
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7k
Дмитрий 53 минуты назад
Тётка виновата, как не крути. Он конечно "не спешился", но она обязана была пропустить пешеходов!
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1k
SmartCat101 12 минут назад
"32-летняя женщина, она не пострадала"
конечно она от рождения была слепой и тупой !!!!
ни знаков, ни пешеходов в упор не видела
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11k
ScorpionDS 18 минут назад
Женщина просто порывалась между машинами, никто не собирался остановится перед пешеходом.

Самокатчики решили пожертвовать собой, что бы женщина смогла перейти дорогу, прям как олени на МКАД которых вчера публиковали.
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4k
the_RON Полчаса назад
"Пешеходный ПЕРЕХОД"! Не "переезд", не "перебег", не "перепрыг", а именно "переход".
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14k
Shtoppi 47 минут назад
хорошо пошел. придурок.
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74k
Viktor Час назад
Точно выражусь, если ничего не скажу!
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