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Гнал на все деньги

Гнал на все деньги

Автор:
20 июня 2023 11:59
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Видео ДТП от 18 июня из Алушты. В городе достаточно узкие улочки, но местных гонщиков это не останавливает. Судя по видео даже на дорогу не смотрят. Водитель автомобиля Audi, 1975 года рождения, двигаясь по ул. Горького, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автомобиль Honda. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Audi.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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10k
Том Сойер Час назад
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17k
Марина Полчаса назад
С 75 года рождения, это 48 лет, как-то многовато для юношеской удали. Это уже старческая деменция, алкогольный угар или понты детей гор?
Скорее, всё последнее вместе.
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1k
Провокатор 38 минут назад
Властелин колец думал, что он властен над физикой.
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