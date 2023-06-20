Гнал на все деньги

Видео ДТП от 18 июня из Алушты. В городе достаточно узкие улочки, но местных гонщиков это не останавливает. Судя по видео даже на дорогу не смотрят. Водитель автомобиля Audi, 1975 года рождения, двигаясь по ул. Горького, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автомобиль Honda. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Audi.

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