FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11286 постов • 828 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Проезд по платным дорогам подорожает

Проезд по платным дорогам подорожает

Автор:
19 июня 2023 15:19
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Автодор   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   
1743
1
Помимо уже подорожавшего проезда по платным дорогам, компания Автодор в июле вернётся к очередному обсуждению вопроса о повышении тарифов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Автодор   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
albedo 2 часа назад
Когда же автодор нажрется.
Скоро самолет на юга дешевле проезда по платнику будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
5k
sirv Полчаса назад
Развиваем туризм внутри страны!! Х\/ле!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Жадные буржуины ни как не нажрутся. Ну, допрыгаются, рано или поздно.
"Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!" (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Варакин Алексей 36 минут назад
Такая же херня как и ВАЗ за 2 ляма... Вы покупаете? Значит цена будет еще выше. Щас они нащупают величину, что бы трафик маленько упал ту цену и оставят. Повышают потому ,что народу дохера стало ездить, очереди перед оплатой-сами жалуетесь!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Aqueronte 42 минуты назад
Мне дорога Москва- Питер туда обратно что-то около 5к вышла, я считаю что это хамство. Конечно ехать 5.5 часа но посему так дорого то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Р Х 44 минуты назад
Скорей бы у них хлебальники лопнули.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Пеп 49 минут назад
Речь не про увеличение как таковых тарифов в чистом виде, а только коридора в стоимости за 1 км. То есть, грубо говоря, на участке, скажем, М-11 было 4,2 руб/км, а станет 5,6 руб/км, а не будет с 300 до 750 рублей поднятие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
DimaRus Пеп 24 минуты назад
Можно поднимать цену на каждую ягодку, а можно сразу на все ведро - суть не меняется...народ смотрит свои затраты, а не каким способом у него деньги забирают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Олег Час назад
4 года назад проезд Ростов- Краснодар стоил 50 руб. Сегодня 600. Мотоциклистов приравняли к легковым, скидки по транспондеру отменили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
leberdon Час назад
Все никак не насытятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
PbIBOK 2 часа назад
Вот где сидят сволочи!!! На месте В.В. надо просто на время спецоперации отменить плату за проезд по дорогам НАШЕЙ РОДИНЫ!!! Уже сил, сука, нет платить за всё втридорога...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Б.Касторский 2 часа назад
Идея платных дорог правильная. Но вот неужели нельзя сделать что-то с очередями?
Пусть камеры отслеживают, как со штрафами. А то эти шлагбаумы жуть же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8427



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный момент в жизни мужчины

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#ДТП#Прикол#США#авто аварии#истории#картинки#Приколы
#в мире#автомир#животные#забавно#история#аварии#Автовсячина#Китай#кино#любопытно
#люди#Юмор#интересно#СССР#новости#милота#драка#полиция#комментарии#Россия
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться