Проезд по платным дорогам подорожает

В этом году «Автодор» уже проводил индексацию в феврале. Тогда стоимость проезда легковых автомобилей по подмосковному участку М-1 «Беларусь» увеличилась со 100–120 до 140 рублей, по М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара — с 2,4–3 тысяч до 2,8–3,5 тысячи рублей (цена зависит от дня недели), по участку М-12 от ЦКАД до Орехово-Зуево — с 89 до 99 руб.



Ранее в этом месяце Госдума приняла в первом чтении законопроект, который распространит 50-процентную скидку на штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. При этом поправки в КоАП относятся только к региональным трассам — за нарушение на федеральной дороге по-прежнему нужно будет выплатить полную сумму, составляющую 1,5 тысячи рублей. Также на рассмотрении в нижней палате российского парламента находится законопроект о праве региональных властей самостоятельно устанавливать размер штрафа за неоплату проезда.