Гоночный Porsche 910 1967 года продали за рекордные 2.5 миллиона долларов

Эта модель Porsche 910 использовалась заводской командой около года и с помощью него немцы смогли добиться победы, заняв в 1967 году четыре первых места в гонке на выносливость на Нюрбургринге. Экземпляр, выставленный на продажу, на спортивные успехи Porsche влиял лишь опосредованно, так как служил своего рода ходовым испытательным стендом для проверки новых разработок.



Тем не менее, гоночный опыт у автомобиля есть. По назначению спортпрототип задействовали частные владельцы: компания избавилась от машины в 1971 году. В течение последующих лет на автомобиль устанавливали различные типы двигателей (конструктивно шасси это допускает), а на продажу он выставлен с шестицилиндровым «оппозитником» объёмом 2,0 литра. Двигатели такого типа использовала и сама компания Porsche.



Кроме того, к лоту прилагается ещё один мотор — также оппозитный, но уже восьмицилиндровый на 2,2 литра. Утверждается, что он был установлен на раритет в период с 1985 по 1991 год. Двигатель с заводским обозначением Type 771 устанавливался на Porsche 910 на заводе, но в менее объёмной двухлитровой версии.