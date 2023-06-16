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Гоночный Porsche 910 1967 года продали за рекордные 2.5 миллиона долларов

Гоночный Porsche 910 1967 года продали за рекордные 2.5 миллиона долларов

Автор:
16 июня 2023 13:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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На онлайн-аукционе Bring a Trailer был продан редчайший гоночный автомобиль без права допуска на дороги общего пользования - Porsche 910 образца 1967 года. Всего было собрано 29 таких автомобилей для участия в гонках, но именно этот экземпляр к заводской спортивной команде отношения не имел.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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