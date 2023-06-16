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Без ДТП. Групповая разборка на дороге

Без ДТП. Групповая разборка на дороге

Автор:
16 июня 2023 11:00
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без дтп   видео   драка   машина   
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И опять Чебоксары. 14 июня двое водителей что-то не поделили на дороге и словесная перепалка переросла в массовую драку. Так и до уголовного дела недалеко.
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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без дтп   видео   драка   машина   
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23  комментария
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9k
SSD 2 часа назад
Навыеживлся, огреб. Все нормально.
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abusafam 6 минут назад
а я вот не понял для чего красный майк вытаскивал оппонента из машины? дверь открыл и ножками, ножками, пока дополнительные ораторы не подтянулись со своими аргументами. а так вот взяли и переубедили и его и товарища.
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Борис Карабанов 14 минут назад
Что с них взять - дикие люди, дети гор.
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1k
Хачик Полчаса назад
В курятнике дверь открылась - петухи разбежались...
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17k
Vital Idol Полчаса назад
вот, об этой быдлопублике Троянова и говорила, только это её "элита" - на авто!
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18k
Роберт Шекли 43 минуты назад
Друг, дотрагиваясь до рассеченной губы:
- Слушай, а давай в следующий раз ты будет доеживаться до тех, у которых в машине едет хотя бы на одного человека меньше, чем у нас, а то сейчас как-то некрасиво получилось
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117
Алишер Алиевич ИбрагимоFF Час назад
На Октавии крысы ехали. Толпой на одного
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10k
Игорь Час назад
пассажиру прилетело поболее чем бодрому пузану
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53k
dima423 Час назад
Ну че, всегда приятно смотреть как опи*дюливается тот кто выходит первым))
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5k
Горожанин Час назад
Очередной не терпила получил то, что хотел.
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28k
Lehoia 2 часа назад
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10k
Том Сойер 2 часа назад
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7k
sedoisever 2 часа назад
Вот потому у нас и полно быдла и на дорогах, и в магазинах, и на улицах, что "до уголовного дела недалеко". А нужно, чтобы гарантированно было дело. И не только за такое.
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19k
Александр 2 часа назад
Я так понял, седан не пускал того в свой ряд и мешал перестроиться?
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321
Юрий Алматы Александр 38 минут назад
видел на днях в подборке. на ютубе полная версия есть (если интересно), здесь автор зачем-то обрезал начало, хотя что удивляться псевдоним "дальнобой" сам за себя говорит, они нынче почти все такие, сначала накосячат, а потом начало обрезают и концовку в ютуб выкладывают, чтобы себя невиновными/потерпевшими выставить.
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