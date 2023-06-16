Без ДТП. Групповая разборка на дороге

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И опять Чебоксары. 14 июня двое водителей что-то не поделили на дороге и словесная перепалка переросла в массовую драку. Так и до уголовного дела недалеко.
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- Слушай, а давай в следующий раз ты будет доеживаться до тех, у которых в машине едет хотя бы на одного человека меньше, чем у нас, а то сейчас как-то некрасиво получилось
УК РФ Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.
1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, -
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.
А на кого заводить, это уж пусть разбираются.