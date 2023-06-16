<<На BMW вообще кто-нибудь нормально умеет ездить?>>

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В Грузии водитель легкового автомобиля BMW куда-то очень торопился и на полном ходу сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Слетевшая обувь пострадавшего взлетела почти до верхушек пальм. О его судьбе не сообщается.
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А в принципе в Грузии сейчас расцвет ЛГБТ, вот владельцы БМВ, получается "над законом", кто к парню едет, кто на гей-парад.
Вот гореть в аду, тому кто в этом месте, с таким трафиком сделал нерегулируемый переход.
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бмв головного мозга - это очень тяжелое психоневрологическое заболевание, сопровождаемое неадекватным поведением пациентов, помимо всех прочих шизоидных проявлений.
Русский поехал на машине в Грузию. Подьехал он к перекрестку, остановился на красный свет. Вдруг смотрит, а все остальные никакого внимания на светофор не обращают, едут себе кто куда хочет. Ну он думает правила ведь одни для всех включает первую передачу и трогается. И тут слышит свисток.
Гаишник: Инспектор Гибалашвили, вы знаете, что на красный свет ехать запрещается? Водитель: Знаю.
Гаишник: А почему тогда поехали?
Водитель: А остальные почему едут?
Гаишник: А они не знают.
недавно шел мимо парковки во дворе, там прямая и справа сама парковка. "чудо" на бирюзовом Ыкс хз какой втопил и перед самой парковкой затормозил с визгом покрышек.и там поворот во дворы ещё есть,и сие чудо не вкл поворотников громко рыкнув движком начало медленно парковаться .
вопрос науя этот был нужен цирк ? или оно так всегда ездит ?
отвлекся от дороги, гладил волосы на макушке подруги....