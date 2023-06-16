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На BMW вообще кто-нибудь нормально умеет ездить?

На BMW вообще кто-нибудь нормально умеет ездить?

Автор:
16 июня 2023 10:48
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   грузия   машина   пешехода сбили   
881
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В Грузии водитель легкового автомобиля BMW куда-то очень торопился и на полном ходу сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Слетевшая обувь пострадавшего взлетела почти до верхушек пальм. О его судьбе не сообщается.
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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   грузия   машина   пешехода сбили   
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12  комментариев
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2k
kuchipachi 49 минут назад
позвольте начать сразу с сарказма: пешеход не убедился, что его пропускают; надо головой крутить всегда, переходя дорогу; пешеход всегда прав, но не всегда жив и т.д. и т.п. и это хорошо, что пешеход не переезжал на велосипеде или самокате дорогу, а то можно было б добавить еще несколько крылатых фраз
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3k
Walther 3 минуты назад
Тапки слетели - 100 пудов "груз 200". Народная ГАИшная мудрость.

А в принципе в Грузии сейчас расцвет ЛГБТ, вот владельцы БМВ, получается "над законом", кто к парню едет, кто на гей-парад.
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5k
Психологическая поддержка 6 минут назад
Да, виноват вся [мат], НО я 3 раза [мат] пересматривал чтобы увидеть знак перехода, причем из кабины седана его ВООБЩЕ не было бы видно.

Вот гореть в аду, тому кто в этом месте, с таким трафиком сделал нерегулируемый переход.
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13k
Shtoppi 24 минуты назад
<<На BMW вообще кто-нибудь нормально умеет ездить?>>
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бмв головного мозга - это очень тяжелое психоневрологическое заболевание, сопровождаемое неадекватным поведением пациентов, помимо всех прочих шизоидных проявлений.
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23k
SolomonA Полчаса назад
Про грузинских водителей есть старый советский анекдот:
Русский поехал на машине в Грузию. Подьехал он к перекрестку, остановился на красный свет. Вдруг смотрит, а все остальные никакого внимания на светофор не обращают, едут себе кто куда хочет. Ну он думает правила ведь одни для всех включает первую передачу и трогается. И тут слышит свисток.
Гаишник: Инспектор Гибалашвили, вы знаете, что на красный свет ехать запрещается? Водитель: Знаю.
Гаишник: А почему тогда поехали?
Водитель: А остальные почему едут?
Гаишник: А они не знают.
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91
дмитрий SolomonA 8 минут назад
У них так- кто первый посигналил, у того и "главная...".
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
На BMW вообще кто-нибудь нормально умеет ездить?

недавно шел мимо парковки во дворе, там прямая и справа сама парковка. "чудо" на бирюзовом Ыкс хз какой втопил и перед самой парковкой затормозил с визгом покрышек.и там поворот во дворы ещё есть,и сие чудо не вкл поворотников громко рыкнув движком начало медленно парковаться .


вопрос науя этот был нужен цирк ? или оно так всегда ездит ?
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10k
Том Сойер 43 минуты назад
К мужу спешил, радужный....
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