Парковки для беременных станут бесплатными

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В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий льготы для беременных женщин на платных парковках. Предложено разрешить им не оплачивать стоянку в течение первого часа. Кроме того, депутаты хотят ввести в ПДД опознавательный знак «Беременная» наравне со знаками «Инвалид» и «Начинающий водитель».
Авторы законопроекта считают, что нервные поиски свободного парковочного места и возможные сложности с его оплатой повышают уровень стресса для беременных женщин и усугубляют риски для их здоровья. Поэтому будет лучше разрешить им парковаться где угодно и бесплатно — но только на один час.
Если законопроект будет принят, в ПДД может появиться новый опознавательный знак. Его предназначением помимо применения на парковке станет оповещение соседних водителей о том, что за рулём конкретного автомобиля беременная женщина. Предполагается, что, увидев этот знак, автомобилисты отнесутся к ней более корректно.
Выдачей знака должны будут заниматься соответствующие органы на основании федерального реестра беременных, который ещё предстоит создать. В реестре же пропишут правила предоставления бесплатной парковки.
Если законопроект будет принят, в ПДД может появиться новый опознавательный знак. Его предназначением помимо применения на парковке станет оповещение соседних водителей о том, что за рулём конкретного автомобиля беременная женщина. Предполагается, что, увидев этот знак, автомобилисты отнесутся к ней более корректно.
Выдачей знака должны будут заниматься соответствующие органы на основании федерального реестра беременных, который ещё предстоит создать. В реестре же пропишут правила предоставления бесплатной парковки.
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