Парковки для беременных станут бесплатными

Авторы законопроекта считают, что нервные поиски свободного парковочного места и возможные сложности с его оплатой повышают уровень стресса для беременных женщин и усугубляют риски для их здоровья. Поэтому будет лучше разрешить им парковаться где угодно и бесплатно — но только на один час.



Если законопроект будет принят, в ПДД может появиться новый опознавательный знак. Его предназначением помимо применения на парковке станет оповещение соседних водителей о том, что за рулём конкретного автомобиля беременная женщина. Предполагается, что, увидев этот знак, автомобилисты отнесутся к ней более корректно.



Выдачей знака должны будут заниматься соответствующие органы на основании федерального реестра беременных, который ещё предстоит создать. В реестре же пропишут правила предоставления бесплатной парковки.