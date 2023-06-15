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Парковки для беременных станут бесплатными

Парковки для беременных станут бесплатными

Автор:
15 июня 2023 12:18
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ПДД   авто   автомир   автомобили   беременная   машина   парковка   
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В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий льготы для беременных женщин на платных парковках. Предложено разрешить им не оплачивать стоянку в течение первого часа. Кроме того, депутаты хотят ввести в ПДД опознавательный знак «Беременная» наравне со знаками «Инвалид» и «Начинающий водитель».

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ПДД   авто   автомир   автомобили   беременная   машина   парковка   
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5  комментариев
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13k
Shtoppi 43 минуты назад
это такой хитрый способ от властей, чтобы повысить демографию )))
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16k
Дядюшка Ау 53 секунды назад
На каком сроке беременности можна вешать знак? Нужно дополнить положение о бесплатной парковки для женщин с ПМС.
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Борис Карабанов 21 минуту назад
Протестую! Сексизм голимый!
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Добрый Бабайка

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