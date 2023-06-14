Приключения желтой Lamborghini. В центре Москвы сегодня горел суперкар

Желтая Lamborghini Gallardo не выдержала московской жары: машина загорелась сегодня в районе шести вечера прямо во время движения по Садовому кольцу.
МASH публикует кадры инцидента, произошедшего на Смоленском бульваре в Москве - огонь начался с колеса. На возгорание указал проезжающий рядом мотоциклист. Внутри машины был 27-летний музыкант Николай Гришкин (псевдоним Nikolaos) и его друг Роман, который и наодился за рулем.
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В разговоре с журналистами SHOT Роман изначально отрицал, что был за рулём, и вообще не хотел представляться. Однако выдали его сотрудники ГИБДД, к которым он пошёл оформлять документы, когда они позвали "водителя Романа".
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Владелец Николай рассказал, что жёлтая "ламба" начала неожиданно гореть сама по себе, аварий ни с кем перед этим не было. И вообще, машина 2004 года выпуска была приобретена несколько месяцев назад, а диагностику проходила и вовсе накануне.
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Пишут, что с небольшим пожаром справились быстро — впереди ехали друзья, которые поделились огнетушителем. Сам Гришкин опешил и всё это время просто стоял и смотрел, ничего не предпринимая. Наверное, от шока.
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Она ничего не стоит.
Лет 15 продаёт уже.