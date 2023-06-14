Приключения желтой Lamborghini. В центре Москвы сегодня горел суперкар

Владелец Николай рассказал, что жёлтая "ламба" начала неожиданно гореть сама по себе, аварий ни с кем перед этим не было. И вообще, машина 2004 года выпуска была приобретена несколько месяцев назад, а диагностику проходила и вовсе накануне.