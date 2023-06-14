FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 358 постов • 24 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Приключения желтой Lamborghini. В центре Москвы сегодня горел суперкар

Приключения желтой Lamborghini. В центре Москвы сегодня горел суперкар

Автор:
14 июня 2023 23:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Lamborghini   Nikolaos   Москва   Николай Гришкин   дым   пожар   садовое кольцо   
1129
1
2

Желтая Lamborghini Gallardo не выдержала московской жары: машина загорелась сегодня в районе шести вечера прямо во время движения по Садовому кольцу.

МASH публикует кадры инцидента, произошедшего на Смоленском бульваре в Москве - огонь начался с колеса. На возгорание указал проезжающий рядом мотоциклист. Внутри машины был 27-летний музыкант Николай Гришкин (псевдоним Nikolaos) и его друг Роман, который и наодился за рулем.

В разговоре с журналистами SHOT Роман изначально отрицал, что был за рулём, и вообще не хотел представляться. Однако выдали его сотрудники ГИБДД, к которым он пошёл оформлять документы, когда они позвали "водителя Романа".

Владелец Николай рассказал, что жёлтая "ламба" начала неожиданно гореть сама по себе, аварий ни с кем перед этим не было. И вообще, машина 2004 года выпуска была приобретена несколько месяцев назад, а диагностику проходила и вовсе накануне.

Пишут, что с небольшим пожаром справились быстро — впереди ехали друзья, которые поделились огнетушителем. Сам Гришкин опешил и всё это время просто стоял и смотрел, ничего не предпринимая. Наверное, от шока.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Lamborghini   Nikolaos   Москва   Николай Гришкин   дым   пожар   садовое кольцо   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Александр 2 часа назад
История про сосиску Юли Якубени меня больше взволновала, чем горелая ламба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MrMopnex 2 минуты назад
Да фиг с ней, с Ламбой.. Кто-нибудь дом без лопухов уже купил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
714
bad-bubble 3 минуты назад
Смахивает на дерьмовый пиар.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zu4ara 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов Час назад
Ну? А приключения-то где? Опять на...дурили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дмитрий Час назад
Посмотрел кто это такой....Так. Чисто из спортивного интереса. Был бы баба, сказал бы что это "певец ртом". Но! Имеет орден Императорского Православного Палестинского Общества! Что поёт? Не спрашивайте! Ни чего не поёт. Но Ламбу имеет....Не на что не намекаю!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
249
Pasha Panfilov albedo Минуту назад
Если продают, это не значит, что покупают )) У меня сосед дачу за 4 млн продаёт. Дом из фанеры 20-летней давности, фундамент - асбестовые трубы-пеньки, и участок где-то соток шесть. 4 миллиона рублей хочет )))
Лет 15 продаёт уже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
albedo Час назад
Таскаться на спорткаре по московским пробкам со скоростью 5-7 км/час - это насколько же сильно понты в голове сидят?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
249
Pasha Panfilov albedo 40 секунд назад
На велосипеде бы быстрее доехал ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 2 часа назад
Видел его сегодня на Ленинском примерно в 14...14:30. Еле тащился в правом ряду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75260



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Намешалось
Намешалось
Бойкот и точка
Бойкот и точка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомир#Юмор#история#аварии#авто аварии#Россия#факты#СССР#дети
#фото#машина#люди#животные#ДТП#Автовсячина#интересное#фильм#улыбнуло#добро
#автомобили#интересно#Прикол#позитив#новости#подборка#кино#Китай#собака#Еда
Как купить дом и не остаться в лопухах Как купить дом и не остаться в лопухах В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться