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Не разобралась в причинах и обвинила кого попало

Не разобралась в причинах и обвинила кого попало

Автор:
14 июня 2023 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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В Подмосковье на Ленинградском шоссе грузовик врезался в стоящие в пробке автомобили. К счастью все отделались незначительными травмами. Недовольная женщина-водитель автомобиля Шкода Йети поспешила обругать водителя автомобиля с регистратором, за то что он не соблюдает дистанцию.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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6  комментариев
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6k
Андрей Час назад
Чёт Укупник совсем старый стал
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1k
Николай 4 минуты назад
Хорошо еще грузовик на обочину съехал.
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16k
K7OO 38 минут назад
Ну блин тоже мне обвинила.. Я-то думал, бабулька ща обрез достанет и устроит кровавый расколбас, на худой конец битой лобовуху расхлещет. А она что-то вякнула себе под нос и ушла в закат. Таких крутых предъяв можно тонну наснимать на лавочке возле подъезда. Ни о чем.)
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19k
Александр 50 минут назад
Норм так попытка переключить внимание от грузовика, который повредил штук 5 или 6 машин на бабку, которая недосмотрела кто виноват, стала обвинять.
Типа она тут важней
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