Не разобралась в причинах и обвинила кого попало

В Подмосковье на Ленинградском шоссе грузовик врезался в стоящие в пробке автомобили. К счастью все отделались незначительными травмами. Недовольная женщина-водитель автомобиля Шкода Йети поспешила обругать водителя автомобиля с регистратором, за то что он не соблюдает дистанцию.

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