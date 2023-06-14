Не разобралась в причинах и обвинила кого попало

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В Подмосковье на Ленинградском шоссе грузовик врезался в стоящие в пробке автомобили. К счастью все отделались незначительными травмами. Недовольная женщина-водитель автомобиля Шкода Йети поспешила обругать водителя автомобиля с регистратором, за то что он не соблюдает дистанцию.
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