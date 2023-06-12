Тюменского дрифтера на BMW настигла мгновенная карма в виде ДПС

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Сначала у автовладельца начали отваливаться куски резины от колес, а затем и вовсе он попал в поле зрения ГИБДД.
По словам очевидцев, замечания инспекторов, по всей видимости, дрифтеру не понравились, поэтому кинулся с кулаками на полицейских. На буйного водителя пришлось надеть наручники и доставить в отделение полиции.
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На днях - затяжной ремонт перед мостом, которого не существует. Долго едем 50 в час за большегрузом. Уже в самом конце меня через сплошную подрезает камрюха на 92 номерах. Про себя ещё думаю - свои, а мудаки... потом 9ка. потом они опять на обгон. Гляжу в левое ухо - ещё фары на встречке. Думаю - вообще [мат]ли в край. И тут на фарах включается люстра))) Видимо, давно они их пасли, а перед окончанием зоны ремонта, где остановить можно, начали ловить. В пробке 2 часа на сканер, зеленка шла быстро, их не видели) Вот это мгновенная карма. Жена прям в ладоши хлопала)))
Вот так вот - дрифтанул на парковке под алкоголем и сел.