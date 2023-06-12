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Тюменского дрифтера на BMW настигла мгновенная карма в виде ДПС

Тюменского дрифтера на BMW настигла мгновенная карма в виде ДПС

Автор:
12 июня 2023 09:47
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   ДПС   Мгновенная карма   авто   видео   дрифт   
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Сначала у автовладельца начали отваливаться куски резины от колес, а затем и вовсе он попал в поле зрения ГИБДД.

По словам очевидцев, замечания инспекторов, по всей видимости, дрифтеру не понравились, поэтому кинулся с кулаками на полицейских. На буйного водителя пришлось надеть наручники и доставить в отделение полиции.

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Метки: BMW   ДПС   Мгновенная карма   авто   видео   дрифт   
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17  комментариев
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16k
Patmaz 4 часа назад
Видать поддатый. На ментов быканул - поднял статью на ровном месте. Туда ему и дорога.
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15k
_delphin_ 2 часа назад
В "святом граде на холме" давно уже бы в морге остывал, после первого неповиновения. А у нас "под ручки водят". Полицейское государство, рабы режима...

На днях - затяжной ремонт перед мостом, которого не существует. Долго едем 50 в час за большегрузом. Уже в самом конце меня через сплошную подрезает камрюха на 92 номерах. Про себя ещё думаю - свои, а мудаки... потом 9ка. потом они опять на обгон. Гляжу в левое ухо - ещё фары на встречке. Думаю - вообще [мат]ли в край. И тут на фарах включается люстра))) Видимо, давно они их пасли, а перед окончанием зоны ремонта, где остановить можно, начали ловить. В пробке 2 часа на сканер, зеленка шла быстро, их не видели) Вот это мгновенная карма. Жена прям в ладоши хлопала)))
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9k
Billi_Bons 2 часа назад
Настигла мгновенная КАРА! Карма у таких индивидуумов с рождения испорчена.
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9k
SuperTroll 3 часа назад
Вот это эталонный долбодятел! Тачку попортил, на штрафстоянку прилип, на административку прилип, так еще и статью поднял, за нападение на полицейского. Просто бинго)))
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15k
Smiley 3 часа назад
Одним воДЯТЛОМ меньше!!
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1k
Igor Grishaev 3 часа назад
Какие-то сверхгуманные полицейские у нас
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46k
Максим Т. 3 часа назад
Дристер сраный
Ссылка youtu.be
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2k
Виталий Васильев 3 часа назад
Офигеть дрифтер … пятаки на парковке покрутил …
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20k
Евгений 3 часа назад
Это дрифтер? Клоун это а не дрифтер.
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8k
Владимир 4 часа назад
Да он же пьяный.
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2k
Alex 4 часа назад
Мочить надо было урода
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