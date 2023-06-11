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В Калининграде водитель и пассажир выжили в машине, которую разорвало на части от удара в столб

В Калининграде водитель и пассажир выжили в машине, которую разорвало на части от удара в столб

Автор:
11 июня 2023 00:02
Сообщество : Аварии
Метки: Volkswagen   ДТП   Калининград   везение   водитель   столб   фольксваген   
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Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что в разорвавшемся на части в Калининграде автомобиле "Volkswagen" чудом никто не погиб. Пассажир в больнице, а пьяному водителю даже не потребовалась госпитализация.

ДТП произошло 10 июня около 04. 05 на улице Горького в областном центре, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

На кадрах видно как в результате ДТП автомобиль Volkswagen на полной скорости врезался в фонарный столб, перевернулся, взорвался и его разорвало на части.

В результате ДТП пострадал пассажир иномарки - в тяжелом состоянии он доставлен в медицинское учреждение. Пьяный водитель-мудак даже не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Источник:

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Метки: Volkswagen   ДТП   Калининград   везение   водитель   столб   фольксваген   
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16  комментариев
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 14 часов назад
это в Япошке так в 90-х годах машины сваривали из двух половинок убитых машин...для "ельцинской" России...СЛАВА ЕББ и ЕЦ!)
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1k
SmartCat101 3 часа назад
то ли столбы хорошие делают то ли машины не очень ?
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3k
zloikrot 7 часов назад
отстрел капсулы с пассажирами прошел штатно, почти....
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6k
livaneth 7 часов назад
Сработала система аварийного спасения. Капсула с экипажем благополучно отстрелилась от горящих топливных баков.
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4k
sailor_cool 9 часов назад
литовская сборка спасает жизни
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57k
Опиум для народа 11 часов назад
Жаль что не выпилились. Один за алкашку, а другой - за то что садится в авто с синяком.
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35k
russger 13 часов назад
"Пьяный водитель-мудак даже не пострадал"

Алкоте вообще везёт как тем, кто миллионы в лото выигрывают. Помню в детсве ещё видел одного алкаша, сидел на скамейке и водку с горла хлебал, спокойненьно так. А в боку нож торчит -_-
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799
333 14 часов назад
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19k
Анатолий Соколов 15 часов назад
как ровно порвало ... преполагаю что машина "нэ бит, нэ крашэн" ... только вся жопа приварена в колхозе ...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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