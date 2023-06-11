В Калининграде водитель и пассажир выжили в машине, которую разорвало на части от удара в столб

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что в разорвавшемся на части в Калининграде автомобиле "Volkswagen" чудом никто не погиб. Пассажир в больнице, а пьяному водителю даже не потребовалась госпитализация.
ДТП произошло 10 июня около 04. 05 на улице Горького в областном центре, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
На кадрах видно как в результате ДТП автомобиль Volkswagen на полной скорости врезался в фонарный столб, перевернулся, взорвался и его разорвало на части.
В результате ДТП пострадал пассажир иномарки - в тяжелом состоянии он доставлен в медицинское учреждение. Пьяный водитель-мудак даже не пострадал.
По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
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Чтобы ввозить не как автомобиль, а "набор запчастей б/у".
А вот у нас, на ДВ, их уже и сваривали.
Так было дешевле растамаживать.
Алкоте вообще везёт как тем, кто миллионы в лото выигрывают. Помню в детсве ещё видел одного алкаша, сидел на скамейке и водку с горла хлебал, спокойненьно так. А в боку нож торчит -_-
Собственно, это их и спасло от смерти в огне.