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Трагедию на этот раз удалось избежать

Трагедию на этот раз удалось избежать

Автор:
07 июня 2023 10:28
Сообщество : Аварии
Метки: Белоруссия   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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В Витебске молодая мать отвлеклась на одного ребёнка, в то время когда другой зачем-то на велосипеде помчался через дорогу. К счастью он уцелел.

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Метки: Белоруссия   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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7  комментариев
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9k
Борис Карабанов Час назад
Трагедии.
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7k
perekrestok 54 минуты назад
Сто раз видел как перед переходом правый ряд стоит а в левом торопыга едет. Теперь машину в правом ряду не обгоняю, особенно если она стоит или едет как черепаха. Хорошо что такие видосы выкладывают! Большое спасибо!
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1k
Провокатор Час назад
Интересно начнут умничать про обязанность велосепидиста спешиваться?
ПДД Белоруссии:
116. При подъезде к нерегулируемым пешеходному переходу и (или) велосипедному переезду водитель должен предоставить преимущество пешеходу и уступить дорогу велосипедисту.
117. Если перед нерегулируемыми пешеходным переходом и (или) велосипедным переездом остановилось (стоит), замедлило движение или движется с меньшей скоростью транспортное средство, водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов и (или) велосипедистов предоставить им преимущество и уступить дорогу соответственно.
150. Велосипедист обязан пересекать проезжую часть дороги по велосипедному переезду или велосипедной дорожке, а при их отсутствии по пешеходному переходу, на перекрестке по линии тротуаров или обочин, не создавая препятствий для движения пешеходов. При пересечении проезжей части дороги велосипедист вправе не спешиваться.
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10k
au3 2 часа назад
Идиот. Автобуса не видит (Паниковский)
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