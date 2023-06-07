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Приора на перекрёсте подбила патрульный автомобиль

Приора на перекрёсте подбила патрульный автомобиль

Автор:
07 июня 2023 10:17
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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"По предварительной информации, 21-летний водитель, управляя автомашиной Лада Приора, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с патрульной автомашиной УАЗ. В результате аварии за медицинской помощью обратились полицейский-водитель автомашины УАЗ и пассажирка легкового автомобиля", - рассказали в полиции Волгограда.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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5  комментариев
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Понятно: .....- ментам, жизнь - ворам! Банзай!
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SmartCat101 Час назад
теперь ведровода возомнившего себя шумахером , надолго без прав оставят
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6k
vasilykopkov Час назад
Пудель на букву "М"...
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