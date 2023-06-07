Приора на перекрёсте подбила патрульный автомобиль

1186
1
1
"По предварительной информации, 21-летний водитель, управляя автомашиной Лада Приора, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с патрульной автомашиной УАЗ. В результате аварии за медицинской помощью обратились полицейский-водитель автомашины УАЗ и пассажирка легкового автомобиля", - рассказали в полиции Волгограда.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина
Новости партнёров
реклама