Поставили сетку в решётку радиатора? - Получите штраф!

Юрист Сергей Смирнов рассказал порталу «За рулем», что самовольная установка в бампер противомоскитной сетки является не чем иным, как вмешательством в конструкцию транспортного средства, а установка любого дополнительно оборудования возможна только с разрешения ГИБДД.



Поэтому не удивляйтесь, если сотрудник ГИБДД остановит вас на дороге и попросить предъявить документы на установку противомоскитной сетки, а также выпишет штраф в размере 500 рублей. Кроме этого инспектор может потребовать демонтировать незаконно установленное оборудование.