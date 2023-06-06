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Поставили сетку в решётку радиатора? - Получите штраф!

Поставили сетку в решётку радиатора? - Получите штраф!

Автор:
06 июня 2023 15:00
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   идиотизм   машина   штраф   
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Многие автовладельцы для защиты радиатора автомобиля от камней, пуха и летающих насекомых устанавливают москитные сетки на решётку радиатора. Оказывается, за это можно получить штраф от сотрудника ГИБДД.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   идиотизм   машина   штраф   
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36  комментариев
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31k
albedo Час назад
Что за фантазии.
Москитная сетка не изменяет конструкцию бампера.
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23k
SolomonA 8 минут назад
И вы верите всем этим вбросам? Изменением в конструкцию считается установка на машину не предусмотренных изготовителем деталей, которые влияют на безопасность вождения. И дополнительная сетка в этот список никак не попадает.
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28k
Serg2001 9 минут назад
Уже штрафуют или пока нет?...)
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201
Николаев Борис 12 минут назад
Чёт на вброс похоже.
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55k
Олег 17 минут назад
и вы хотите сказать, что я должен 20 минут смотреть говноблогера? Нет! Проще за 0,5 сек поставить минус посту
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15k
Элитный тигр 18 минут назад
Это только если совсем на голову отбитый сотрудник ГИБДД попадется. Но такие и без сетки найдут до чего докопаться. И еще, аффтор, а с чего москитная сетка изменяет конструкцию бампера??? и я не буду это глупое видео смотреть и просмотры накручивать
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12k
Евгений Полчаса назад
Что за идиотизм? Первый раз про сетку слышу. Про картонку зимой знаю, а про сетку нет. Вообще, чисто технически, москитная сетка, сама по себе, снизит объём проходящего воздуха, раза в полтора, а если забьётся пухом, то машина закипит даже во время движения. Накуя её ставить? Что, кто-то решил, что он умнее тысяч инженеров автопроизводителей всего мира за последние сто лет?
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5k
Sanar Полчаса назад
Некий юрист рассказал кому то там что то о вмешательстве в конструкцию ТС, теперь мне очень необходимо посмотреть ролик на ютубе некоторого хера? Да сосите болт клоуны.
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1k
ruslan d Полчаса назад
А на что она влияет ?
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25k
Влад 39 минут назад
Если я правильно понимаю запрещено вмешательство в ходовую, тормозную,рулевую, осветительные приборы плюс перечень (ворота, обтекатели, кенгурятники, силовые бамперы, газовое оборудование, тонировка передних стёкол и ещё какая-то хрень реально влияющая на безопасность). Никаких сеток, дополнительных зеркал, парктроников и т.д. там нет. До этого могут докопаться только гарантийщики, типа движок сдох от перегрева или машина сгорела из-за вмешательства в электросистему при установке магнитолы или парктороника....
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9k
Борис Карабанов 39 минут назад
Ага, много за "прямоток" и занижение штрафуют? А здесь москитная сетка. ТО отменили и всякий раз потребуется экспертиза - изменение это или не изменение.
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3k
aed 40 минут назад
А я масляный фильтр поставил не оригинал, а другой, хорошего производителя. Да еще сделал немыслимую вещь - сам поменял.
Мне тоже 500р и устранять на месте? ))))

Вспомнил, еще и подстветка салона диодная. Да я злостный нарушитель, оказывается.
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12k
кот базилий 50 минут назад
Хватит херню мутить, "сенсации" публиковать.
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28k
Юрьевич 54 минуты назад
Парктроники и камера заднего вида тогда тоже внесение изменений в конструкцию
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809
АртемШишков 58 минут назад
Был бы повод [мат]...ться !
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7k
sedoisever Час назад
Вот пусть штрафуют салоны, где такие сетки как допы впаривают.
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33k
Snork Snorkoff Час назад
23.1. Масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства.

23.2. Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения.

23.3. Перевозка груза допускается при условии, что он:

не ограничивает водителю обзор;
не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства;
не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой;
не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.
Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений перечисленных правил перевозки либо прекратить дальнейшее движение.

23.4. Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди – фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади – фонарем или световозвращателем красного цвета.

везу сеточку на дачу, идите в лес..
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1k
Провокатор Час назад
Чёт наброс какой-то странный. А за верхний багажник тоже штрафовать будут?
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2k
Rgsv Час назад
Сетка это фигня.
А вот не штатная сигнализация это да. И про это уже не однократно заикались.
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6k
Андрей Час назад
Наверное за это можно оштрафовать, но разум и логика пока торжествует и за это не наказывают. Будем надеяться, что ничего не поменяется.
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59k
pynh Час назад
идиоты
картонку тоже нельзя? а если холодно? =)
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