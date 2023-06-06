Поставили сетку в решётку радиатора? - Получите штраф!

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Многие автовладельцы для защиты радиатора автомобиля от камней, пуха и летающих насекомых устанавливают москитные сетки на решётку радиатора. Оказывается, за это можно получить штраф от сотрудника ГИБДД.
Юрист Сергей Смирнов рассказал порталу «За рулем», что самовольная установка в бампер противомоскитной сетки является не чем иным, как вмешательством в конструкцию транспортного средства, а установка любого дополнительно оборудования возможна только с разрешения ГИБДД.
Поэтому не удивляйтесь, если сотрудник ГИБДД остановит вас на дороге и попросить предъявить документы на установку противомоскитной сетки, а также выпишет штраф в размере 500 рублей. Кроме этого инспектор может потребовать демонтировать незаконно установленное оборудование.
Поэтому не удивляйтесь, если сотрудник ГИБДД остановит вас на дороге и попросить предъявить документы на установку противомоскитной сетки, а также выпишет штраф в размере 500 рублей. Кроме этого инспектор может потребовать демонтировать незаконно установленное оборудование.
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Метки: Автовсячина ГИБДД авто автомир автомобили идиотизм машина штраф
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Москитная сетка не изменяет конструкцию бампера.
Мне тоже 500р и устранять на месте? ))))
Вспомнил, еще и подстветка салона диодная. Да я злостный нарушитель, оказывается.
23.2. Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения.
23.3. Перевозка груза допускается при условии, что он:
не ограничивает водителю обзор;
не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства;
не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой;
не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.
Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений перечисленных правил перевозки либо прекратить дальнейшее движение.
23.4. Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди – фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади – фонарем или световозвращателем красного цвета.
везу сеточку на дачу, идите в лес..
А вот не штатная сигнализация это да. И про это уже не однократно заикались.
картонку тоже нельзя? а если холодно? =)