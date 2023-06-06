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Угон Лэнд Крузера прямо под окнами владельца автомобиля

Угон Лэнд Крузера прямо под окнами владельца автомобиля

Автор:
06 июня 2023 10:12
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   угон   
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В Уфе мигранты на эвакуаторе средь бела дня угнали белый Лэнд Крузер прямо под окнами владельца. Злоумышленники подогнали эвакуатор, погрузили машину и попытались увезти авто на родину. Полицейские отследили маршрут передвижения похищенного автомобиля и в Самаре задержали двоих предприимчивых граждан 20 и 25 лет.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   угон   
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7  комментариев
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2k
Alex 47 минут назад
Сраные мигранты.
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Viktor Полчаса назад
Но водила эвакуатора должен же (если он не в доле) спросить документы на машину?
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10k
Сергей Попов 46 минут назад
Любая нормальная сигнашка разоралась бы при погрузке машины на эвакуатор. Сигнашки не было вообще, или она была отключена?
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7k
Дмитрий 53 минуты назад
Не прокатило!
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3k
Сергей Час назад
Как-то так себе. Кто-то что-то не договаривает.
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Борис Карабанов 2 часа назад
Шо, опять Уфа?
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