Угон Лэнд Крузера прямо под окнами владельца автомобиля

1553
1
1
В Уфе мигранты на эвакуаторе средь бела дня угнали белый Лэнд Крузер прямо под окнами владельца. Злоумышленники подогнали эвакуатор, погрузили машину и попытались увезти авто на родину. Полицейские отследили маршрут передвижения похищенного автомобиля и в Самаре задержали двоих предприимчивых граждан 20 и 25 лет.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина угон
Новости партнёров