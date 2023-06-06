Угон Лэнд Крузера прямо под окнами владельца автомобиля

В Уфе мигранты на эвакуаторе средь бела дня угнали белый Лэнд Крузер прямо под окнами владельца. Злоумышленники подогнали эвакуатор, погрузили машину и попытались увезти авто на родину. Полицейские отследили маршрут передвижения похищенного автомобиля и в Самаре задержали двоих предприимчивых граждан 20 и 25 лет.

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