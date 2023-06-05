Lada Niva Travel превратилась в пикап

Пикап на базе товарной Lada Niva Travel разработан силами московской фирмы «Альфа Автоматив Техноложиз». Это производитель кузовных деталей, в том числе и для конвейеров АВТОВАЗа. Грузовик пока считается ходовым макетом, но может стать серийным при условии одобрения и помощи со стороны АВТОВАЗа.



Насколько можно судить по фото, пикап сохраняет серийные кузовные панели примерно до середины. Новинка выполнена двухдверной, но за креслами сохранено некоторое количество свободного пространства для хранения личных вещей. Для формирования кузова пришлось разработать новые панели бортов, заднюю «калитку», часть кабины и собственно грузовую платформу.



По оценкам разработчиков, около 40 % «оперения» у пикапа оригинальные. Чтобы запустить автомобиль в серийное производство, «Альфа Автоматив Техноложиз» должна будет создать для них необходимую оснастку. Проект не связан с АВТОВАЗом, это собственная инициатива компании. Поэтому, для того чтобы выпускать грузовик серийно, фирме придётся договориться с тольяттинским автогигантом как о разрешении использования платформы, так и о поставках автомобилей-доноров.



Создатели новинки считают, что такой пикап мог бы быть востребован среди представителей малого бизнеса, включая фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, а также как часть корпоративных автопарков промышленных предприятий. Однако объёмы продаж пока планируются небольшие, лишь около 4 тысяч автомобилей в год.