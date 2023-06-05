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Lada Niva Travel превратилась в пикап

Lada Niva Travel превратилась в пикап

Автор:
05 июня 2023 14:40
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
1066
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Поставщик кузовных деталей для конвейера АвтоВАЗа разработал модификацию автомобиля Lada Niva Travel в виде пикапа, способного перевозить до 500 кг груза. Модель может стать серийной, но для этого потребуется согласие АВТОВАЗа.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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11  комментариев
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7k
klop Час назад
Ну не приживаются у нас пикапы, зачем мучить жопу.
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1k
ChePaev Минуту назад
вчера пока ехал за рулем, слушал радио, там говорили что Ладе Нива исполнилось 50 лет, о ом как она популярна и выпускается уже полвека, потом плавно съехали на перспективы, интервью даже кто то там из Авто Ваза давал, в итоге начали за здравие, закончили за упокой, заявив что так и не удалось в итоге эту машину ( за 50 лет, блд ) сделать с автоматической трансмиссией. 50 лет не хватило чтобы сделать Ниву с АКПП, наверное это только у нас так можно.
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411
устал я от вас 5 минут назад
В целом если бы эта поделка стоила рублей пятьсот, а она в целом дороже и не стоит ибо всё остальное это маркетинг, то была бы вполне востребована у колхозников. Однако с тем ценником что на неё назначат оно будет продаваться только по разнарядке в гк.
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15k
эмосурикат прямоползающий 23 минуты назад
нихрена не будет, так то когда-то давно была нива пикап, если на неё забили, значит автоваз смысла в этом не видит, чисто если эти чуваки сами будут их переделывать
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53k
dima423 Час назад
По моему еще обычную такую не выпустили...а они уже какие то пикапы показывают))
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