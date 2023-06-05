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Очень неудачная попытка припарковаться

Очень неудачная попытка припарковаться

Автор:
05 июня 2023 11:13
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   тверь   
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В Твери при попытке запарковаться водитель внедорожника забыл снять машину с передачи и вышел из автомобиля. Хорошо, что жив остался.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   тверь   
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10  комментариев
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1k
Seryi_spb 55 минут назад
У него там что, нога на педали застряла? Без газа автомат так бодро задом не поедет.
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10k
Dabus 6 минут назад
Он походу вылез что бы посмотреть ровно ли он встал, планируя залезть обратно и уже запарковаться нормально. При этом шпагата на удержание педали и вылезание из машины, ему в итоге явно не хватило ....
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12k
Linuksoid 11 минут назад
Уже упростили до рычага и двух педалей, всё равно находятся идиоты, которые, что-то делают не так.
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1k
SmartCat101 48 минут назад
вот как такие олени права получают?
тот кто ему права выдал - преступник!!!!
срочно на переэкзаменовку и повторное прохождение медкомиссии !!!!
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1k
zu4ara Час назад
Я не понял ,а как он так сам поехал...?(по моему если на газ не давить машина стоит)
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