Очень неудачная попытка припарковаться

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В Твери при попытке запарковаться водитель внедорожника забыл снять машину с передачи и вышел из автомобиля. Хорошо, что жив остался.
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Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина тверь
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тот кто ему права выдал - преступник!!!!
срочно на переэкзаменовку и повторное прохождение медкомиссии !!!!
Тут вроде форд эксплорер, там от 4 литров. Коней хватит чтобы перепрыгнуть поребрик.