Владельцы Bugatti в США смогли покататься на скорости 400+ км/ч

Длина особо прочной и ровной взлётно-посадочной полосы — 4,8 километра. Одному из гиперкаров этого хватило, чтобы разогнаться до 412 км/ч и остановиться. Для сравнения, чтобы пересечь на такой скорости футбольное поле, потребуется меньше секунды.



Как сообщает Bugatti, все участники мероприятия пришли к выводу, что Chiron остаются комфортными и устойчивыми во всём диапазоне скоростей вплоть до максимальной.



Каждому владельцу гиперкара, побывавшему на мысе Канаверал, подарили сшитый по его мерке гоночный комбинезон и шлем, на который нанесли дату мероприятия, имя участника и достигнутую им скорость.