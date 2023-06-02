Владельцы Bugatti в США смогли покататься на скорости 400+ км/ч

852
1
1
Компания Bugatti опубликовала видеоролик с проведённого мероприятия 400Drive, на котором 18 её клиентов смогли испытать свои автомобили на максимальную скорость превышающую 400 км/ч. Мероприятие проходило на взлётно-посадочной полосе Космического центра Кеннеди в США.
Длина особо прочной и ровной взлётно-посадочной полосы — 4,8 километра. Одному из гиперкаров этого хватило, чтобы разогнаться до 412 км/ч и остановиться. Для сравнения, чтобы пересечь на такой скорости футбольное поле, потребуется меньше секунды.
Как сообщает Bugatti, все участники мероприятия пришли к выводу, что Chiron остаются комфортными и устойчивыми во всём диапазоне скоростей вплоть до максимальной.
Каждому владельцу гиперкара, побывавшему на мысе Канаверал, подарили сшитый по его мерке гоночный комбинезон и шлем, на который нанесли дату мероприятия, имя участника и достигнутую им скорость.
Как сообщает Bugatti, все участники мероприятия пришли к выводу, что Chiron остаются комфортными и устойчивыми во всём диапазоне скоростей вплоть до максимальной.
Каждому владельцу гиперкара, побывавшему на мысе Канаверал, подарили сшитый по его мерке гоночный комбинезон и шлем, на который нанесли дату мероприятия, имя участника и достигнутую им скорость.
Источник:
Ссылки по теме:
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Метки: Bugatti Автовсячина США авто автомир автомобили гиперкар машина
Новости партнёров