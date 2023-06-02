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Владельцы Bugatti в США смогли покататься на скорости 400+ км/ч

Владельцы Bugatti в США смогли покататься на скорости 400+ км/ч

Автор:
02 июня 2023 14:55
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
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Компания Bugatti опубликовала видеоролик с проведённого мероприятия 400Drive, на котором 18 её клиентов смогли испытать свои автомобили на максимальную скорость превышающую 400 км/ч. Мероприятие проходило на взлётно-посадочной полосе Космического центра Кеннеди в США.

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Метки: Bugatti   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
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7  комментариев
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59k
pynh 51 минуту назад
И? Сели в машину, проехали по прямой, остановились. Герои, хле.
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Ego sum qui sum 37 минут назад
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