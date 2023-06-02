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Немного о технике безопасности

Немного о технике безопасности

Автор:
02 июня 2023 11:56
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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Специалисты высокого класса имеются в любой точке мира. К этому мастеру есть пара вопросов - зачем он начал поднимать автомобиль и где огнетушитель? Ну и самое главное - угадай страну по автомобильному номеру.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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7  комментариев
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3k
Александр 50 минут назад
Опытный шашлычник. Поднял подъемник для лучшей тяги.
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371
Konstantin Lebedev Минуту назад
Бензин подтекал?
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8k
Пуриц Жорж 6 минут назад
Это наша карета?
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25k
Михаил Сметанкин 24 минуты назад
Представьте, вы отдаете тачку чисто масло поменять. На сл день звоните туда:
- Дратути, ну как там, готово? Можно забирать?
- Ну... Как бы вам сказать.... Есть две новости. Первая - сайлентблоки вам больше менять не нужно...
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942
Лютый вам Бетховен 42 минуты назад
"Следи за собой, Будь осторожен." (с)
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6k
Станислав 56 минут назад
Красиво
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59k
pynh Час назад
Он на всю бошку отбитый - еще и варит без маски. Так глаза вытекут через пану минут.
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