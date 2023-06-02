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Специалисты высокого класса имеются в любой точке мира. К этому мастеру есть пара вопросов - зачем он начал поднимать автомобиль и где огнетушитель? Ну и самое главное - угадай страну по автомобильному номеру.
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