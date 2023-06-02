Малолетки на питбайке врезались в дверь автомобиля

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В Уфе 13-летний водитель питбайка "перепутал" дворовую территорию с гоночной трассой и врезался в открывшуюся дверь автомобиля. В результате аварии он получил травму головы и ноги, и был госпитализирован.
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Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина питбайк
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По ПДД их там быть не должно. Им запрещено ездить по дорогам общего пользования.
1.Покажи на фото, почему посадка/высадка невозможна со стороны тротуара в данном случае?
2.Ответь. создает ли данная высадка помеху другим участникам?
3. На то, что нельзя высаживать пассажиров посередине дороги , не идиоты понимают из этого фрагмента: "что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения."
2 нет, не создает, так как других участников движения в этот момент не было.
3 не идиоты понимают, что питбайк - НЕ является участником движения
2. Другой участник движения может появиться в любую секунду. Не создавать помеху необходимо в любом случае.
3. Не аппелируй к не идиотам, ты к ним не относишься. На месте пи-байка мог оказаться кто угодно. То что он нарушает правила, не оправдывает водятла,нарушающего правила.