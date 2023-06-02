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Малолетки на питбайке врезались в дверь автомобиля

Малолетки на питбайке врезались в дверь автомобиля

Автор:
02 июня 2023 10:22
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   питбайк   
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В Уфе 13-летний водитель питбайка "перепутал" дворовую территорию с гоночной трассой и врезался в открывшуюся дверь автомобиля. В результате аварии он получил травму головы и ноги, и был госпитализирован.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   питбайк   
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26  комментариев
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5k
Наталья Час назад
травма головы не страшно- все равно мозгов нет. Как и у родителей, которые купили это ребенку
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28k
EvilHomer 4 минуты назад
12.7. Запрещается открывать двери транспортного средства, если это создаст помехи другим участникам дорожного движения.
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1k
Mrak OBOY 7 минут назад
на это видео больше дебилов чем вы думаете, два из них не вошли в кадр, это идиоты что купили драндулет своей личинке!
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19k
Александр Полчаса назад
Стоять слева на дороге и открывать правую дверь, явно не головой думали.То что на питбайке там нельзя ехать, то понятно, но с таким успехом в дверь мог врезаться кто угодно
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8k
Trenzel2003 36 минут назад
А какого лешего открывают дверь, не убедившись в безопасности? Всегда проверяю наличие кого либо прежде чем открыть дверь.
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2k
Дмитрий 39 минут назад
Открывший дверь, в которую кто-то пришёл/прилетел - всегда единственный виновник в ДТП и приравненных к нему событиях. Автор - дебил, не читавший ПДД.
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7k
tamin 51 минуту назад
мало того, что хрусты на дороге выскакивают где хотят и ездят как хотят, так еще в свою секту берут дебилов малолетних на пит байке взяли, которого вообще не должно там быть. А если бы ребенок вышел из машины в это время, пацанье бы село за убийство. слишком много двуколесных.
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961
ruslan d Час назад
Так вроде прям под них дверь открыли ... И ехали они не быстрей велосипеда ... Опять 2х колесные виноваты ?
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28k
Levyathan Час назад
А в чем вина пит-байкера? Как припаркован у.е.б.о.к. на Приусе, и как он высаживает пассажира, никого не смущает?
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