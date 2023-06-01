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Автобус снёс легковой автомобиль

Автобус снёс легковой автомобиль

Автор:
01 июня 2023 12:26
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   видео   машина   
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В Апатитах, Мурманская область, на регулируемом перекрёстке улиц Козлова, Лесная, Московская и Ферсмана автобус МАЗ проехал на красный свет светофора и врезался в легковой автомобиль ВАЗ. В результате ДТП водителя легкового автомобиля доставили в медицинское учреждение.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   видео   машина   
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4  комментария
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932
Лютый вам Бетховен Час назад
Отказ тормозов?
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1k
abusafam 40 минут назад
снесла курочка дедушке яичко...
одним махом.
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22k
sanchesS80 45 минут назад
Светофор то работал?
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Дальнобой

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