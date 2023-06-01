Автобус снёс легковой автомобиль

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В Апатитах, Мурманская область, на регулируемом перекрёстке улиц Козлова, Лесная, Московская и Ферсмана автобус МАЗ проехал на красный свет светофора и врезался в легковой автомобиль ВАЗ. В результате ДТП водителя легкового автомобиля доставили в медицинское учреждение.
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