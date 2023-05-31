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Самый мощный в истории Range Rover Sport SV

Самый мощный в истории Range Rover Sport SV

Автор:
31 мая 2023 13:28
Сообщество : Автомир
Метки: Land Rover   Range Rover Sport   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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Компания Land Rover представила самою мощную версию в истории модели - Range Rover Sport SV. Автомобиль получил 4.4-литровый V8 от BMW мощностью 635 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Базовую версию автомобиля оценили в 171 460 фунтов стерлингов (17 200 000 рублей по текущему курсу).
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Метки: Land Rover   Range Rover Sport   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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Ego sum qui sum 59 минут назад
упали продажи?
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Добрый Бабайка

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