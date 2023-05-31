Самый мощный в истории Range Rover Sport SV

Новый двигатель развивает на 60 сил и 50 Нм больше, чем 5-литровый V8, который устанавливался на Range Rover Sport SVR предыдущего поколения. Кроме того, новинка на 20 л. с. мощнее флагманского Range Rover с той же 4.4-литровой битурбовосьмёркой. Благодаря 48-вольтовому стартёр-генератору тяговые показатели мотора можно кратковременно увеличить до 800 Нм.



На набор 60 миль в час внедорожник потратит всего 3.6 секунды, что сопоставимо с показателями некоторых суперкаров. Заявленная максимальная скорость — 290 км/ч. Несмотря на выдающиеся показатели, новинка не стала самым быстрым представителем сегмента. К примеру, 659-сильный Porsche Cayenne GT способен набрать 100 км/ч за 3.3 секунды при максималке 305 км/ч.



Range Rover Sport SV по умолчанию оснащается полноуправляемым шасси и активным дифференциалом на задней оси. На внедорожном суперкаре реализована новая технология подвесок: в ней взаимосвязанно работают адаптивные амортизаторы и пневмоэлементы. Утверждается, что они способны активно противодействовать кренам кузова в поворотах и позволяют обходиться без традиционных стабилизаторов поперечной устойчивости — среди прочего это делает внедорожник легче. Дорожный просвет версии SV уменьшен по сравнению со стандартным Range Rover Sport на 10–25 мм в зависимости от режима работы ездовой электроники.



Range Rover Sport SV стал первым в мире внедорожником, на который можно установить гигантские карбоновые колёсные диски на 23 дюйма. Они уменьшают общий вес автомобиля на 36.5 кг. Ещё 34 кг можно сэкономить благодаря углерод-керамическим тормозам Brembo с 8-поршневыми суппортами, которые ранее для Range Rover не предлагались. В стандартное оснащение входит карбоновый капот. В итоге новинка на 76 кг легче обычного «спорта». Разработчики уверяют, что даже на всесезонных шинах внедорожник способен выдержать боковые перегрузки до 1.1 G — на 22 % больше, чем предыдущий Range Rover Sport SVR на летних покрышках.



Версия SV получила лёгкий аэродинамический обвес и четыре патрубка выхлопной системы. В салоне появится карбоновая отделка, новый селектор коробки и подрулевые переключатели с подсветкой. Изюминкой интерьера Range Rover Sport SV должны стать новые кресла Body&Soul с интегрированными подголовниками и новой набивкой. Внедорожник стал первым на планете серийным автомобилем, в котором кресла способны вибрировать в такт музыке. За генерирование вибраций отвечает специальное программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта. Озвучивает салон акустическая система Meridian с 29 динамиками.



В первый год производства Range Rover Sport SV будет выпускаться в особо роскошной комплектации Edition One. Приобрести такой внедорожник не получится — компания уже распределила всю партию по избранным клиентам.