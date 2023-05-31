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Toyota показала новый седан Crown

Toyota показала новый седан Crown

Автор:
31 мая 2023 13:10
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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Компания Toyota в рамках гоночного мероприятия Super Taikyu представила серийную версию седана Crown. Автомобиль получит только дружественные к экологии гибридные и водородные установки.
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Метки: Toyota   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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