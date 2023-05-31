Toyota показала новый седан Crown

При габаритах 5030×1890×1470 мм и колёсной базе 3 метра Crown Sedan крупнее автомобиля предыдущего поколения и самый большой представитель нового семейства. Внешность седана выполнена в том же стиле, что и у других Crown, хотя выглядит он более сдержанно. Это связано с позиционированием авто, предназначенного для консервативно настроенных покупателей.



По той же причине Crown Sedan серьёзно отличается от остальной троицы в техническом плане. Если кросс-седан и хетч имеют передний привод с поперечно расположенным двигателем, то у седана платформа иная — классической компоновки с приводом на заднюю ось и продольно установленным мотором. Правда, каким именно будет агрегат, доподлинно неизвестно.



Трёхметровая колёсная база позволила сформировать просторный задний диван. Формально он рассчитан на троих, но салон Crown Sedan разделяет массивный центральный тоннель. Кроме того, второй ряд сидений получил крупный откидной подлокотник с вмонтированной панелью для управления дополнительными функциями.



У водителя седана сенсорных кнопок гораздо меньше. Консервативность новинки подчёркнута множеством традиционных для Toyota физических клавиш, а за налёт технологичности отвечают разве что два больших дисплея для приборов и медиасистемы.



Ранее сообщалось, что Crown Sedan получит две силовые установки: гибридную с бензиновым ДВС в основе и водородную на топливных элементах, которую, вероятно, одолжат у Toyota Mirai. Первым на рынке появится гибрид, произойти это должно уже нынешней осенью. Скорее всего, стартуют продажи четырёхдверки с Китая, где Crown в ноябре дебютировала в качестве самостоятельной марки.