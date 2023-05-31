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При развороте подбил мотоциклиста

При развороте подбил мотоциклиста

Автор:
31 мая 2023 10:53
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
957
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В Омске на 21-й Амурской улице столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате ДТП мотоциклист получил травмы.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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8  комментариев
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963
ruslan d Час назад
вроде время было отреагировать ...
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29k
BuG 16 минут назад
Не оправдываю водятла, но хрустик тормозить не умеет. Видно что юзом пошёл, значит только задний тормоз и зажал. Многие боятся применять передний, чтобы не вылететь через руль. Поверьте, не вылетите, применяйте, так намного эффективней!
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7k
tamin Полчаса назад
Мдя. Этим хрустикам нужно аэродромное поле для торможения что ли? Зато во дворе порычать выхлопом умеют классно.
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33k
Fat Lynx 37 минут назад
Грусть-печаль...
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834
vadimbar 51 минуту назад
Классика. Внимательности не хватило, а скорости с избытком.
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