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I Believe I Can Fly

I Believe I Can Fly

Автор:
31 мая 2023 09:59
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
2496
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Видео ДТП от 25 мая откуда-то с просторов США. Водитель с торчащими ногами в том месте, где должны быть руки, видимо, отвлёкся от дороги и исполнил мечту многих, чьё детство прошло за игрой GTA - на полном ходу заехал на стоящий эвакуатор и, что удивительно, после эффектно выполненного трюка остался жив.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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13  комментариев
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7k
Дмитрий 2 часа назад
А водятеля на водительском нет!!! Он, с.ка, ногой рулил!))))
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1k
Duke_kir 11 минут назад
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6k
Станислав 15 минут назад
исполнил прыжок ГТА =)
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962
ruslan d 40 минут назад
Мне кажется он просто всю жизнь ждал этого момента
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301
Юрий Алматы Час назад
Ногти (а точнее -лак на них) на ногах говорят о том, что это женщина, хотя....
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5k
HexUS Час назад
Всегда хотел так сделать, но он меня опередил!))
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925
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
На всякий случай, если кто не знает: R Kelly - I believe I can fly.
Ссылка www.youtube.com
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35k
Опаньки 2 часа назад
оригинально
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1k
Провокатор 2 часа назад
Думал он на чёрную машину приземлился.
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