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Видео ДТП от 25 мая откуда-то с просторов США. Водитель с торчащими ногами в том месте, где должны быть руки, видимо, отвлёкся от дороги и исполнил мечту многих, чьё детство прошло за игрой GTA - на полном ходу заехал на стоящий эвакуатор и, что удивительно, после эффектно выполненного трюка остался жив.
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Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина
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