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Устроил ДТП и пытался уползти, но не смог

Устроил ДТП и пытался уползти, но не смог

Автор:
31 мая 2023 09:39
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пьянь   
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Во Владивостоке водитель такси из Узбекистана в сильном алкогольном опьянении устроил ДТП и пытался скрыться с места аварии. Очевидцы рассказывают, что после столкновения он попытался осторожно удрать с места происшествия, сначала на своем автомобиле, затем пешком, потом ползком.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пьянь   
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14  комментариев
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62k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
машину сжечь, узбека в кишлак .
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74k
Viktor 57 минут назад
Есть такой тип людей (даже знаю некоторых), за рулём ни-ни! А когда залито уже достаточно, крыша едет, мозг отключается и они тоже садятся за руль и едут.
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28k
Levyathan Час назад
Ё.б.а.н.о.е. животное. Тут статья нужна-покушение на убийство двух и более людей. Без вариантов.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вёз слегка выпившего русского клиента, надышался.
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962
ruslan d 2 часа назад
как он вне сесть то смог ?
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75k
Доктор Джонс 2 часа назад
Куда только Аллах всемогущий смотрит?
Чемодан, вокзал, Андижан!
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10k
Алексей 2 часа назад
Он просто очень сильно устал и не пьяный он совсем,но это не точно
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