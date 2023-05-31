Устроил ДТП и пытался уползти, но не смог

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Во Владивостоке водитель такси из Узбекистана в сильном алкогольном опьянении устроил ДТП и пытался скрыться с места аварии. Очевидцы рассказывают, что после столкновения он попытался осторожно удрать с места происшествия, сначала на своем автомобиле, затем пешком, потом ползком.
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