Автомобильные рекламные фото из СССР

Чтобы приобрести автомобиль, гражданину советского союза не только нужно было накопить деньги, но и дождаться своей очереди. Личный автомобиль долгое время считался элементом роскоши, и позволить его себе могли далеко не все. Но несмотря на это, наши автомобили участвовали в различных международных пробегах и соревнованиях, показывались на международных автомобильных шоу и, печатались довольно большими тиражами на плакатах и календарях.



Изображения отечественных автомобилей можно было встретить не только в кабинетах и гаражах, но и на стенах обычных коммуналок. Да, рекламой это назвать сложно — скорее, визуализация мечты.



Большинство фотографий с советскими автомобилями не несли большой смысловой нагрузки, и тем более не отображали целевую аудиторию покупателей. По умолчанию, все автомобили тогда были семейными, и отличались в основном только статусностью владельца.



Другое дело, реклама, ориентированная на западный рынок. Сейчас это может показаться странным, но советские автомобили неплохо продавались за границей. В 1960-х годах автозавод «Москвич» продавал половину от общего количества произведенных машин за пределы страны.



Интересный факт, когда началась рекламная кампания «Нивы», основным посылом было сочетание проходимости УАЗ и комфорта традиционных «Жигулей». На западе, кстати, «Жигулей» не было. Там автомобиль носил гордое название Lada. А «Нива» до сих пор пользуется большим уважением у отдельных категорий граждан, предпочитающий простой, недорогой и доступный утилитарный автомобиль.