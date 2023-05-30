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Автомобильные рекламные фото из СССР

Автомобильные рекламные фото из СССР

Автор:
30 мая 2023 09:30
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   СССР   авто   автомир   автомобили   машина   ностальгия   
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Несмотря на плановую экономику и дефицит автомобилей в СССР была реклама. Как выглядела автомобильная коммерческая фотография смотрите далее.
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Метки: Автовсячина   СССР   авто   автомир   автомобили   машина   ностальгия   
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2  комментария
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Kostick Час назад
мелким был, такая картинка висела на стене) мечтал о ниве, вырос, купил, покатался несколько лет. иногда ностальгия накатывает, взять снова! но прокатишься, даже на "новой", желание отбивает на пару лет. хотя, не будь ей ныне цена от ляма..
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