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Депутат предложил запретить эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей, т.к. сам так паркуется

Депутат предложил запретить эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей, т.к. сам так паркуется

Автор:
29 мая 2023 10:19
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
835
1
По новой инициативе в Москве могут запретить эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Даже если автомобиль решат эвакуировать, то водителя об этом должны будут предупредить. Если это произойдет, то автомобилисты рискуют отделаться лишь штрафом за нарушение правил парковки.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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7k
Roman 44 минуты назад
Правильно. Одного ребёнка с температурой привезли, второго, потом заставили все тротуары, потом проезжую часть и в итоге пришли к тому, с чего начали: надо жестоко регулировать любителей парковаться как попало.
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5k
Старичок 13 минут назад
отличная инициатива. только сумма штрафа тогда должна превышать кратно стоимость эвакуации.
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12k
Rus77 21 минуту назад
Если заменить слово депутат, например на слово - дармоед, то всё встаёт на свои места)
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44k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Так парковка и запрещена в тех места где автомобили мешают проезду. А если совсем отказаться от эвакуации, то гоблины будут бросать свои помойки где угодно со словами -никому же не мешает.
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48k
Элек Мек Полчаса назад
Не прокатит,эвакуация это хорошо налаженный бизнес,например в нашем городе штрафстоянки принадлежат"своим" людям.
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26
Имя Пользователя Полчаса назад
Со штрафов на камеры в Москве собирают 5 млрд рублей в год. Сколько с парковок собирают не попадалась информация. А за депутата рад, что он оказался в шкуре простых Москвичей.
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5k
Андрей 40 минут назад (изменен)
а сразу на такси нельзя было доехать? Или скорую вызвать, раз так всё плохо было.
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