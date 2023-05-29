Депутат предложил запретить эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей, т.к. сам так паркуется

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По новой инициативе в Москве могут запретить эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Даже если автомобиль решат эвакуировать, то водителя об этом должны будут предупредить. Если это произойдет, то автомобилисты рискуют отделаться лишь штрафом за нарушение правил парковки.
С инициативой не эвакуировать машины выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он предложил эвакуировать только те машины, которые мешают проезду, а всех остальных водителей штрафовать. Также перед эвакуацией Даванков предлагает присылать водителю СМС-уведомление о том, что он нарушил ПДД, а если через 10 минут водитель не вернулся, то эвакуировать автомобиль.
Даванков поделился своим опытом. По словам чиновника, он привёз ребёнка с температурой в больницу и остановился на обочине, никому не мешая, так как на парковке не было мест. Пока он отсутствовал, машину эвакуировали. Вице-спикер рассказывает в своем Телеграм-канале:
«Вышли на 20 минут, чтобы попасть к врачу. Когда вернулись, машины уже не было. Ребёнка с гриппом пришлось везти домой на такси. А потом полдня вызволять машину со стоянки у чёрта на куличках».
В связи с этим Даванков предлагает:
- Эвакуировать только те машины, которые мешают проезду. Всех остальных — просто штрафовать.
- Сделать скидку 50% для москвичей на парковку в соседних районах. На границе между районами парковка должна быть бесплатной;
- Плату за парковки должен распределять совет депутатов района – на благоустройство улиц и дворов;
- Каждый москвич должен видеть онлайн, сколько денег собрано за парковки в его районе, и как они потрачены;
- Знак «Парковка для резидентов» должен устанавливать совет депутатов.
Сделать первые 15 минут парковки в Москве бесплатными. Оплатить парковку за 5 минут многие не успевают. А если опоздал на минуту - сразу получаешь штраф.
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Даванков поделился своим опытом. По словам чиновника, он привёз ребёнка с температурой в больницу и остановился на обочине, никому не мешая, так как на парковке не было мест. Пока он отсутствовал, машину эвакуировали. Вице-спикер рассказывает в своем Телеграм-канале:
«Вышли на 20 минут, чтобы попасть к врачу. Когда вернулись, машины уже не было. Ребёнка с гриппом пришлось везти домой на такси. А потом полдня вызволять машину со стоянки у чёрта на куличках».
В связи с этим Даванков предлагает:
- Эвакуировать только те машины, которые мешают проезду. Всех остальных — просто штрафовать.
- Сделать скидку 50% для москвичей на парковку в соседних районах. На границе между районами парковка должна быть бесплатной;
- Плату за парковки должен распределять совет депутатов района – на благоустройство улиц и дворов;
- Каждый москвич должен видеть онлайн, сколько денег собрано за парковки в его районе, и как они потрачены;
- Знак «Парковка для резидентов» должен устанавливать совет депутатов.
Сделать первые 15 минут парковки в Москве бесплатными. Оплатить парковку за 5 минут многие не успевают. А если опоздал на минуту - сразу получаешь штраф.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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