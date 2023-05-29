Депутат предложил запретить эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей, т.к. сам так паркуется

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С инициативой не эвакуировать машины выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он предложил эвакуировать только те машины, которые мешают проезду, а всех остальных водителей штрафовать. Также перед эвакуацией Даванков предлагает присылать водителю СМС-уведомление о том, что он нарушил ПДД, а если через 10 минут водитель не вернулся, то эвакуировать автомобиль.Даванков поделился своим опытом. По словам чиновника, он привёз ребёнка с температурой в больницу и остановился на обочине, никому не мешая, так как на парковке не было мест. Пока он отсутствовал, машину эвакуировали. Вице-спикер рассказывает в своем Телеграм-канале:«Вышли на 20 минут, чтобы попасть к врачу. Когда вернулись, машины уже не было. Ребёнка с гриппом пришлось везти домой на такси. А потом полдня вызволять машину со стоянки у чёрта на куличках».В связи с этим Даванков предлагает:- Эвакуировать только те машины, которые мешают проезду. Всех остальных — просто штрафовать.- Сделать скидку 50% для москвичей на парковку в соседних районах. На границе между районами парковка должна быть бесплатной;- Плату за парковки должен распределять совет депутатов района – на благоустройство улиц и дворов;- Каждый москвич должен видеть онлайн, сколько денег собрано за парковки в его районе, и как они потрачены;- Знак «Парковка для резидентов» должен устанавливать совет депутатов.Сделать первые 15 минут парковки в Москве бесплатными. Оплатить парковку за 5 минут многие не успевают. А если опоздал на минуту - сразу получаешь штраф.