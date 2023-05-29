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Самогонный аппарат повредил 7 автомобилей

Самогонный аппарат повредил 7 автомобилей

Автор:
29 мая 2023 09:27
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   странное дтп   
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27 мая в Комсомольске-на-Амуре в одной из квартир в жилом доме по улице Дикопольцева взорвался самогонный аппарат. Взрывной волной в квартире выбило стекла и выдавило оконные рамы.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   странное дтп   
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11  комментариев
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108k
parallax 2 часа назад
Самогон по цене самого дорогого коньяка.
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8k
Tamdima 13 минут назад
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17k
sonic24a 40 минут назад
никогда не покупайте аппарат без аварийного клапана. Это нарушение ПБ.
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3
Misha 47 минут назад
Нужно следить за температурой и давлением, а еще лучше оборудовать "источник жизни" спускным клапаном и все будет хорошо, только его тоже нужно выкручивать и чистить периодически.
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44k
Цыц тут у меня 48 минут назад
Как то странно он взорвался - окно вынесло, а магнитики на холодильнике даже не сбило.
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956
liveevil Час назад
Горшочек наварил
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946
ruslan d 2 часа назад
У него там ядерный реактор чтоль был ?
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