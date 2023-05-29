Самогонный аппарат повредил 7 автомобилей

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27 мая в Комсомольске-на-Амуре в одной из квартир в жилом доме по улице Дикопольцева взорвался самогонный аппарат. Взрывной волной в квартире выбило стекла и выдавило оконные рамы.
В результате происшествия ожоги получил 46-летний житель квартиры. Также повреждения от выбитых стекол получили 7 припаркованных во дворе автомобилей. Предположительно, хлопок произошёл из-за скопившихся паров спирта при использовании самогонного аппарата.
Владельцы пострадавших автомобилей подсчитывают ущерб и собираются подать на самогонщика в суд.
Владельцы пострадавших автомобилей подсчитывают ущерб и собираются подать на самогонщика в суд.
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