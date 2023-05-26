Пенсионерам могут запретить управлять автомобилем

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Депутаты предложили сократить срок действия водительского удостоверения до 5 лет, а в некоторых случаях полностью запрещать управлять транспортными средствами, если у пожилых людей будут найдены заболевания или они не пройдут тестирование.
С предложением ввести дополнительные меры контроля за здоровьем пожилых водителей выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он предлагает до пяти лет сократить срок действия водительского удостоверения водителям, которым исполнилось 75 и более лет. Кроме этого, по мнению депутата, пожилых водителей необходимо тестировать на реакцию и устойчивость к стрессу. Это можно делать во время прохождения ими медкомиссии.
Предложение направлено начальнику ГИБДД России генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову.
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Предложение направлено начальнику ГИБДД России генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову.
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А так, понятно. Какой пенсионер пройдет медкомиссии бесплатно?