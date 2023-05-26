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Пенсионерам могут запретить управлять автомобилем

Пенсионерам могут запретить управлять автомобилем

Автор:
26 мая 2023 12:40
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   машина   права   
476
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Депутаты предложили сократить срок действия водительского удостоверения до 5 лет, а в некоторых случаях полностью запрещать управлять транспортными средствами, если у пожилых людей будут найдены заболевания или они не пройдут тестирование.

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   машина   права   
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6  комментариев
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10k
Б.Касторский 23 минуты назад
В целом конечно. Только зависит от того какие будут нормативы. Особенно учитывая, что даже ч=сейчас состояние здоровья может стать препятствием для получения водительского удостоверения. Если только возраст, то это глупость. Если дублировать существующие ограничения, то зачем. Так что нужно больше информации.
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2k
Lexx 4 минуты назад
Как пенсию платить, так работайте, пока не сдохнете. А на машине ездить нельзяяяя.
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3k
Выхухоль (Нагайна) 9 минут назад
Однозначно хорошая. Человек с начинающейся деменцией считает себя абсолютно здоровым, а то, что периодически нападает географический идиотизм, начинается путаница право-лево, в нестандартных ситуациях впадает в ступор - ну это возраст же. Катастрофическое ухудшение может наступить даже не за год, а за пару месяцев, что уж там про десять лет говорить. А на дороге это смертельно опасно. И таких, "слегка забывчивых", гораздо больше, чем кажется, они до последнего притворяются людьми "как в молодости".
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5k
Старичок 13 минут назад
мастер заголовка.
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14k
FatZilla 14 минут назад
Наш обычный стиль - кнут, и никаких пряников. В Австрии, кажется, если человек в возрасте добровольно сдаёт свои права - ему пожизненный проездной делают на общественный транспорт. Вот это стимул. А у нас - мы у тебя отберём, докажи, что ты достоин оставить. Может и не в Австрии, давно читал на глаза заметка попадалась.
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105
Андрей Л 14 минут назад
Возраст пенсионный повысили, пенсии урезали, машины отобрали. Ждем реформу на выселение в поле и на налог на пенсию.
А так, понятно. Какой пенсионер пройдет медкомиссии бесплатно?
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