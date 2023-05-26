Пенсионерам могут запретить управлять автомобилем

С предложением ввести дополнительные меры контроля за здоровьем пожилых водителей выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он предлагает до пяти лет сократить срок действия водительского удостоверения водителям, которым исполнилось 75 и более лет. Кроме этого, по мнению депутата, пожилых водителей необходимо тестировать на реакцию и устойчивость к стрессу. Это можно делать во время прохождения ими медкомиссии.



Предложение направлено начальнику ГИБДД России генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову.



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