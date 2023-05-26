Самоустранение мотоциклистов по-индийски

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Видео из Индии. Водитель мотоцикла не справился с управлением своего двухколёсного транспортного средства и ударился головой о дерево. Он погиб на месте, а пассажир с травмами попал в больницу. Индийская полиция призывает для безопасности использовать мотошлем.
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Можно же добавить старшего и младшего сотрудников помощника заместителя инспектора.