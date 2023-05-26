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Самоустранение мотоциклистов по-индийски

Самоустранение мотоциклистов по-индийски

Автор:
26 мая 2023 11:43
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   Индия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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Видео из Индии. Водитель мотоцикла не справился с управлением своего двухколёсного транспортного средства и ударился головой о дерево. Он погиб на месте, а пассажир с травмами попал в больницу. Индийская полиция призывает для безопасности использовать мотошлем.

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Метки: ДТП   Индия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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15  комментариев
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16k
Alex Час назад
Гляжу везде пресс секретари с большими звездями))))
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7k
Прохожий3 17 минут назад
В доковидные времена в Таиланде такие приключения с туристами регулярно встречались. Взяли байк напрокат за три копейки и давай гарцевать без шлемов (и без страховки). А потом деньги собирали по соцсетям для лечения или отправки на родину.
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3k
Наблюдатель 36 минут назад
Вот это звезды на погонах. Да такие, по заветам ниндзя можно метать в преступников))))
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11k
kaboza 41 минуту назад
тут бубни не бубни...
Ссылка youtu.be
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19k
Александр 45 минут назад
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64
Желание враг мудрости Александр Полчаса назад
Как-то маловато персонала.
Можно же добавить старшего и младшего сотрудников помощника заместителя инспектора.
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11k
kaboza 46 минут назад
Без музыки и танцев не принимается.
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5k
Александр Час назад
Ух, звёзды-то у неё на погонах! Маршалиссимус, не иначе! Или маршал-прапорщик... Никак не пойму.))))))
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8k
Колорад Час назад
О! У них тоже Светы есть :D
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27k
Киры4 Час назад
Всё понятно объяснила.
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