Камера видеонаблюдения установленная на АЗС запечатлела момент угона автомобиля. 24 мая в Петербурге на улице Руставели мужчина без штанов садится в чужую машину и трогается с места. Оставшийся вне салона человек бежит за машиной, но безуспешно. В полицию об угоне сообщил 30-летний таксист. Угнанный Hyundai Solaris скоро нашли разбитым в Пискаревском парке, а неподалеку задержали предполагаемого угонщика - 34-летнего мигранта.

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