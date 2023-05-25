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Угнать за 60 секунд

Угнать за 60 секунд

Автор:
25 мая 2023 09:42
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   угон   
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Камера видеонаблюдения установленная на АЗС запечатлела момент угона автомобиля. 24 мая в Петербурге на улице Руставели мужчина без штанов садится в чужую машину и трогается с места. Оставшийся вне салона человек бежит за машиной, но безуспешно. В полицию об угоне сообщил 30-летний таксист. Угнанный Hyundai Solaris скоро нашли разбитым в Пискаревском парке, а неподалеку задержали предполагаемого угонщика - 34-летнего мигранта.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   угон   
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3  комментария
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ScorpionDS 43 минуты назад
Ничего не понял, судя по всему первый угонщик садится на место пассажира, потом подходит еще один такой же и садится на место водителя, в этот момент первый угонщик уже превратившись в женщину выбегает ...
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Serg2001 Полчаса назад
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