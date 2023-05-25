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Кто был за рулём - ученик или инструктор?

Кто был за рулём - ученик или инструктор?

Автор:
25 мая 2023 09:33
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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Учебная машина выехала со второстепенной дороги и подрезала автомобиль Subaru. Водитель не растерялся и смог уйти от столкновения, объехав по обочине.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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6  комментариев
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4k
Горожанин Час назад
"Кто был за рулём - ученик или инструктор?"

Совершенно неважно, кто был за рулём. Всегда виноват и несёт полную ответственность только инструктор учебного автомобиля. Иначе зачем он там вообще сдался?
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10k
Игорь Минуту назад
вот для чего антикрыло :)
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543
Куруш 21 минуту назад
Странный перекресток. Второстепенка вроде асфальтирована, но не заметил знака Главная дорога (хотя может фургончик закрыл) и не видно знаков на второстепенке Уступи дорогу и поворот только на лево. Если там сплошная, значит знак должен быть.
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108k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
Там по разметке вообще налево нельзя - двойная сплошная. Смотрите 13ю секунду.
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6k
V2.Smirnov Час назад
Инструктор, кстати - нормально обучал. До газели они вполне на дорогу выезжали. А синий субару - просто шашечник. Ехал за регом, выскочил из-за него на скорости и "внезапно" увидел препятствие.
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3k
Вовака Час назад
Субарист мудак
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