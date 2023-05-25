"Кто был за рулём - ученик или инструктор?"

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Учебная машина выехала со второстепенной дороги и подрезала автомобиль Subaru. Водитель не растерялся и смог уйти от столкновения, объехав по обочине.
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Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина
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Совершенно неважно, кто был за рулём. Всегда виноват и несёт полную ответственность только инструктор учебного автомобиля. Иначе зачем он там вообще сдался?