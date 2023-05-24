Появилось видео с краш-тестом нового Москвича...

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Глава Республики Татарстан в своем Телеграм-канале поделился видеороликом краш-теста нового автомобиля «Москвич», которое проводилось на испытательном полигоне в Китае. По словам Минниханова, система безопасности кроссовера сработала на отлично.
Показанный на видео «Москвич» пока не собирается в России. Скорее всего, автомобиль в скором времени пополнит модельный ряд московского автозавода.
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Хорошо хоть боты этого "нового Москвича" "отечественным" автомобилем не назвали!
И не факт, что со скидкой.