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Появилось видео с краш-тестом нового Москвича

Появилось видео с краш-тестом нового Москвича

Автор:
24 мая 2023 15:44
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   Москвич   Россия   авто   автомир   автомобили   краш-тест   машина   
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Глава Республики Татарстан в своем Телеграм-канале поделился видеороликом краш-теста нового автомобиля «Москвич», которое проводилось на испытательном полигоне в Китае. По словам Минниханова, система безопасности кроссовера сработала на отлично.

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Метки: Автовсячина   Китай   Москвич   Россия   авто   автомир   автомобили   краш-тест   машина   
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32  комментария
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832k
А.Берестенко 2 часа назад
Краш-тест на скорости 20 км/ч?
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428
Евгений Эдельштейн Минуту назад
Краш-тест выполняется как лобовое столкновение с 40 процентным поражением со стороны водителя на скорости 64 км/ч. Здесь явно скорость меньше,поражение 100 процентов,и команды обьявляют на китайском. Странный краш-тест.
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428
Евгений Эдельштейн Полминуты назад
Со стороны пассажира. Ошибся. Извините.
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690
mishka79 3 минуты назад
очень увлекательное видео
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2k
Егерь 8 минут назад
Вот краш тест Москвича, а не то что нам показали)))
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494
Дмитрий Базурин 13 минут назад
Говно краш-тест
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2k
Сергей Викторович 23 минуты назад
Надо было на первой скорости на холостых оборах да в стог сена - вообще отличный результат был бы.
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16k
Vital Idol 23 минуты назад
это краш-тест?! БУГАГА!!! от москвича там только шильдик...и тому пиз*дец)))
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6k
Иван Васильевич Полчаса назад
Появилось видео с краш-тестом нового Москвича...

---------------

Хорошо хоть боты этого "нового Москвича" "отечественным" автомобилем не назвали!
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11k
Vampire 42 минуты назад
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43k
Игорь 52 минуты назад
И что? Как сработали подушки (если они там есть)? Что стало с манекенами? Вылетел ли двигатель в салон? Какова скорость?
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1k
Леший Час назад
а где результат?
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5k
alex Час назад
чисто танк
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2k
fkamash 2 часа назад
Это что? Он тАкой динамичный аж!?
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8k
KarabasBarabas 2 часа назад
Это краш-тест, на случай если машина укатилась с ручника?
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59k
pynh 2 часа назад
краш тест нового москвича

краш тест нового москвичаПосмотреть
краш тест нового москвича
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
а где на "сотке" в бетон? что за "крашхертест"???
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34
Alex Андрей Иванов Час назад
Вы правы, я тоже думаю, что машину после краштеста тоже планируют продать.
И не факт, что со скидкой.
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28k
Levyathan 2 часа назад
А у меня есть фото, сделанное за две минуты до этого клипа!
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5k
Андрей 2 часа назад (изменен)
Интересные у них тесты. 100% перекрытие, скорость 20-30 км/ч? )
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