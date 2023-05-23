Эпичная авария: девушка влетела в окно частного дома из-за того что перепутала тормоз и газ

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Во двор жилого дома на приличной скорости въехала белая малолитражка. Сначала она снесла забор из металлопрофиля, затем, прибавив газу, пересекла двор и резво взлетела в окно.
Девушка за рулем Opel Corsa не справилась с управлением, врезалась в забор, а потом в состоянии шока перепутала педали газа и тормоза.
В итоге, автомобиль остановился только в комнате частного жилого дома. Его хозяева не пострадали. Автолюбительница сильно испугалась, но отделалась лишь царапинами.
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Метки: авария авто влетела в дом перепутала педали фото эпик
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