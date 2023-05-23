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Эпичная авария: девушка влетела в окно частного дома из-за того что перепутала тормоз и газ

Эпичная авария: девушка влетела в окно частного дома из-за того что перепутала тормоз и газ

Автор:
23 мая 2023 11:51
Сообщество : Автомир
Метки: авария   авто   влетела в дом   перепутала педали   фото   эпик   
1182
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Во двор жилого дома на приличной скорости въехала белая малолитражка. Сначала она снесла забор из металлопрофиля, затем, прибавив газу, пересекла двор и резво взлетела в окно.

Девушка за рулем Opel Corsa не справилась с управлением, врезалась в забор, а потом в состоянии шока перепутала педали газа и тормоза.

В итоге, автомобиль остановился только в комнате частного жилого дома. Его хозяева не пострадали. Автолюбительница сильно испугалась, но отделалась лишь царапинами.

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Метки: авария   авто   влетела в дом   перепутала педали   фото   эпик   
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4  комментария
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9k
Борис Карабанов Час назад
- Сю-ю-ю-рпри-и-из!
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47k
turyst Минуту назад
Не так давно, даже видео с этим ДТП выкладывали.
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59k
Александр 24 минуты назад
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