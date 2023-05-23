Водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

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Вот такое жуткое происшествие случилось вчера в Ангарске. Водитель сбежал с места ДТП. Его разыскивают сотрудники полиции.
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Не вчера! Это произолшо в 2019 году, и виновник в 2021 получил срок на 4 года и 3 месяца.
Но как-то маловато ИМХО.
как круто, что сейчас везде камеры висят все-таки.
прям кровь закипает от этих кадров.