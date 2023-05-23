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Водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Автор:
23 мая 2023 09:51
Сообщество : Аварии
Метки: Ангарск   ДТП   авто   видео   горе-водитель   сбил пенсионерку   скрылся с места дтп   
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Вот такое жуткое происшествие случилось вчера в Ангарске. Водитель сбежал с места ДТП. Его разыскивают сотрудники полиции.

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Метки: Ангарск   ДТП   авто   видео   горе-водитель   сбил пенсионерку   скрылся с места дтп   
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19  комментариев
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10k
Алексей 2 часа назад
Не долго бегать ему,ублюдок,пассажир тоже из его стада
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4k
DKF 42 минуты назад
Это же реально преднамеренное убийство! Иначе как ТАКОЕ объяснить??
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2k
Alex Час назад
Ноги переломать ублюбдку.
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9
Johnny Час назад
У автора проблемы с временной ориентацией? Хоть бы смотрел то, что постит.
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130
WebClickWebClick Час назад
"Вот такое жуткое происшествие случилось вчера в Ангарске."

Не вчера! Это произолшо в 2019 году, и виновник в 2021 получил срок на 4 года и 3 месяца.
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130
WebClickWebClick DKF Полчаса назад
Несколько месяцев в больнице с переломами голени, таза и черепно-мозговой травмой. По решению суда, виновника обязали выплатить 500.000 рублей потерпевшей.
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20k
nobody® Час назад
И да, его уже отправили в колонию 2 года назад https://www.irk.kp.ru/daily/27239/4368216/https://www.irk.kp.ru/daily/27239/4368216/
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20k
nobody® Час назад
Странная дата на камере. На видеонаблюдении должно быть всё чётко
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17k
Алексей 2 часа назад
Меня еще интересует куда рванул черный нассан, они все прекрасно видели.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Те водители, которые, в своё время, "солидарно" мигали фарами этому ублюдку во время "пьяных" рейдов ГАИ, позволяя уходить от ответственности, тоже причастны. То, что водитель за рулём в невменяемом состоянии, это совершенно очевидно.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Надеюсь, что и пассажиру за оставление в опасности придётся ответить.
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543
RDV 2 часа назад
окуеть... какая конченая мразь... вот таких тварей надо казнить публично на площадях
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3k
Роман 2 часа назад
жесть.
как круто, что сейчас везде камеры висят все-таки.
прям кровь закипает от этих кадров.
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919
ruslan d 2 часа назад
надеюсь догонят ...
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1k
Алексей Заг 2 часа назад
Это уже покушение на убийство.
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