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Дураков на сто лет вперед припасено.
Живу в гористо-холмистой местности и часто таких вижу, а у самого уже рефлекс - подъезжая к спуску готовиться к маневру :)))
У меня к 11 секунде появилось непреодолимое желание вернуться за фуру