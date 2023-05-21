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От меня не уйдешь!

От меня не уйдешь!

Автор:
21 мая 2023 14:39
Сообщество : Аварии
696
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Кто в горку обгоняет?

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9  комментариев
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15k
ss 49 минут назад
Как "кто"?!! Дебилы.
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14k
Мистер Фикс 2 минуты назад
И в горку, и на поворотах...
Дураков на сто лет вперед припасено.
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916
Igor Grishaev 3 минуты назад
Явно спешил опохмелиться
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19k
Александр 6 минут назад
Обгоняющий точно дебил, встречный просто растерялся
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37k
Александр 13 минут назад
Я порой в [мат] с людей... Как можно вообще обгонять, если ты не видишь встречку? Ну просто на уровне инстинкта нормальный человек на обгон не пойдет...
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12k
..: Атеист :.. Полчаса назад
И че самое фиговое.. таких вот обгоняльщиков достаточно много.
Живу в гористо-холмистой местности и часто таких вижу, а у самого уже рефлекс - подъезжая к спуску готовиться к маневру :)))
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17k
Alex ASK Полчаса назад
Ну теперь много километров ..уёв придётся отработать

У меня к 11 секунде появилось непреодолимое желание вернуться за фуру
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5k
Горожанин 48 минут назад
Тот случай, когда писечка не смогла помочь.
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