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Метки: Автовсячина Приколы Юмор авто автомир автомобили видео машина
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В моём классе больше половины тогда руки подняли и я в том числе. Лет с 6 папа на коленки сажал в свои жигули, в 10 уже спокойно ездил сам. Конечно все поездки были по деревенский местностям и малооживленным трассам и папа сидел рядом. Эх, 30 лет назад это было нормой...
Это, сынок, результат работы фермента полифенолоксидазы, которая окисляет атмосферным кислородом содержащиеся в яблоке полезные полифенолы, и они становятся коричневого цвета.
Папа, а с кем ты сейчас разговаривал?