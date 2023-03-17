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Первый день в автошколе

Первый день в автошколе

Автор:
17 марта 2023 10:03
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   видео   машина   
1430
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Реакция этого ученика бесценна. А Вы помните свой первый день в автошколе?

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Метки: Автовсячина   Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   видео   машина   
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14  комментариев
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13k
Konstantin Час назад
Первый день в автошколе не помню. Но начался он с теории ;) как и последующие несколько недель
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1k
Виктор 8 минут назад
Первый день в автошколе? Помню. 1997 год. Первый вопрос инструктора - так, кто не умеет водить - поднимите руки. Подняли два человека из человек 15 примерно.
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996
Шурман 45 минут назад
Первый день помню но не в автошколе , по выходным с батей , среди недели с другом соседом который был на 10 лет меня старше . За месяц научился так что по городу гонял , в 16 лет родители правда подарили на ДР , в 18 машину :)
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3k
Alexander Parshuto 47 минут назад
У меня первый раз за рулём папиной "Победы" случился в 11 лет, т.е. в 1981 году...
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2k
🅰🅻🅴🆇🅴🅸_🆅🆁🅽 51 минуту назад
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2k
STRiX Час назад
Только в России преподаватель в автошколе спрашивает на первом занятии, кто умеет водить...=)
В моём классе больше половины тогда руки подняли и я в том числе. Лет с 6 папа на коленки сажал в свои жигули, в 10 уже спокойно ездил сам. Конечно все поездки были по деревенский местностям и малооживленным трассам и папа сидел рядом. Эх, 30 лет назад это было нормой...
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342
Максим Химки STRiX 21 минуту назад
6 лет без прав ездил. Когда сдавал на ВУ , параллельную парковку с первого раза ))) гаишник спросил у вас уже есть авто ???? Говорю ага )) Без прав ездите ? Ну да говорю, надеюсь скоро буду с правами )))
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73k
Доктор Джонс Час назад
Папа, а почему, когда яблоко откусишь, оно делается коричневым?
Это, сынок, результат работы фермента полифенолоксидазы, которая окисляет атмосферным кислородом содержащиеся в яблоке полезные полифенолы, и они становятся коричневого цвета.
Папа, а с кем ты сейчас разговаривал?
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1k
Жирный бот Час назад
с шататах и механика - фантастика) (хотя может в Австралии или еще где это)
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