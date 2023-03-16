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Обгонять танк была очень плохая идея

Обгонять танк была очень плохая идея

Автор:
16 марта 2023 11:49
Сообщество : Аварии
779
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В ЛНР водитель газели решил обогнать танк. Он, видимо, не знал, что обгонять танк можно только на другом танке. Все живы, чего не скажешь о технике. Осторожно мат!

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16  комментариев
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2k
ChePaev 38 минут назад
а.х.у.е.т.ь, вот как быть в таком случае?? Быстро ехать надо потому чтобы под обстрел не угодить, если засекут с беспилотника. Наверное надо было хотя бы перед обгоном посигналить, чтобы мехвод танка знал что машина сзади едет и не делал поворота налево.
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9k
Шамсуддин Полминуты назад
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53k
Олег 4 минуты назад
газель в утиль.... а с танком что?
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4k
ZET 5 минут назад
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33k
russger 8 минут назад
Танкист дятел, поворотники не научили включать?
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3k
Выхухоль (Нагайна) 9 минут назад
С точки зрения экипажа (чисто теоретически, допустим, видели) - а хз, кто там на обгон лезет, вдруг шахид с мешком тротила?
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7k
tamin 22 минуты назад
Мозги нужны человеку, чтобы думать. В данном случае видимо для иного. Даже я, далёкий от армии человек, знаю, что у танка обзор так себе а про шумность вообще молчу. Поворотники опять же на танке вряд ли есть. И.......... Кто полезет под танк на обгон??????? Идиот
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1k
JulZh Полчаса назад
Сам долбо__б!! Сам виноват. Чо орать то как баба истеричная.. А танкистам надо было их на дуло насадить))
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