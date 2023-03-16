Обгонять танк была очень плохая идея

В ЛНР водитель газели решил обогнать танк. Он, видимо, не знал, что обгонять танк можно только на другом танке. Все живы, чего не скажешь о технике. Осторожно мат!

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В ЛНР водитель газели решил обогнать танк. Он, видимо, не знал, что обгонять танк можно только на другом танке. Все живы, чего не скажешь о технике. Осторожно мат! 2023-03-16T11:49:13+03:00