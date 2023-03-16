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Сообщество Аварии
Дальнобой
Обгонять танк была очень плохая идея
Автор:
Дальнобой
16 марта 2023 11:49
Сообщество :
Аварии
779
1
2
В ЛНР водитель газели решил обогнать танк. Он, видимо, не знал, что обгонять танк можно только на другом танке. Все живы, чего не скажешь о технике. Осторожно мат!
0
В ЛНР водитель газели решил обогнать танк. Он, видимо, не знал, что обгонять танк можно только на другом танке. Все живы, чего не скажешь о технике. Осторожно мат!
2023-03-16T11:49:13+03:00
В ЛНР водитель газели решил обогнать танк. Он, видимо, не знал, что обгонять танк можно только на другом танке. Все живы, чего не скажешь о технике. Осторожно мат!
2023-03-16T11:49:13+03:00
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16
комментариев
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2k
ChePaev
38 минут назад
а.х.у.е.т.ь, вот как быть в таком случае?? Быстро ехать надо потому чтобы под обстрел не угодить, если засекут с беспилотника. Наверное надо было хотя бы перед обгоном посигналить, чтобы мехвод танка знал что машина сзади едет и не делал поворота налево.
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4 ответа
9k
SSD
ChePaev
Полчаса назад
Мехвод в шлеме сидит, там хоть обсигналься, ему побарабану)
9
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9k
Шамсуддин
Полминуты назад
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www.youtube.com
0
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53k
Олег
4 минуты назад
газель в утиль.... а с танком что?
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4k
ZET
5 минут назад
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33k
russger
8 минут назад
Танкист дятел, поворотники не научили включать?
1
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3k
Выхухоль (Нагайна)
9 минут назад
С точки зрения экипажа (чисто теоретически, допустим, видели) - а хз, кто там на обгон лезет, вдруг шахид с мешком тротила?
-1
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6k
Roman
Выхухоль (Нагайна)
6 минут назад
Ага. Закрутить и со лба атаковать.
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12k
harlamov
Выхухоль (Нагайна)
2 минуты назад
А в чем логика? Протаранить шахид-мобиль и взорваться вместе с ним?
Просто мехвод решил в Макавто заехать и не посмотрел в зеркало заднего вида)
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7k
tamin
22 минуты назад
Мозги нужны человеку, чтобы думать. В данном случае видимо для иного. Даже я, далёкий от армии человек, знаю, что у танка обзор так себе а про шумность вообще молчу. Поворотники опять же на танке вряд ли есть. И.......... Кто полезет под танк на обгон??????? Идиот
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6k
workmen77
tamin
22 секунды назад
Танк едет по дороге общего пользования, а значит совершать такой маневр как поворот он должен убедиться в отсутствии помехи. Хотя это ЛНР, чему тут удивляться...
0
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1k
JulZh
Полчаса назад
Сам долбо__б!! Сам виноват. Чо орать то как баба истеричная.. А танкистам надо было их на дуло насадить))
-1
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2k
ChePaev
JulZh
Полчаса назад
блд, ну испугался человек, еще не известно как ты ты заголосил, это тебе не в зад впереди стоящему на светофоре слегка стукнуть
1
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Просто мехвод решил в Макавто заехать и не посмотрел в зеркало заднего вида)