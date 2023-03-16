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"Я только права купил, первый день за рулём" - обезоружил и уничтожил!

"Я только права купил, первый день за рулём" - обезоружил и уничтожил!

Автор:
16 марта 2023 11:35
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   Приколы   авто   автомир   машина   права   
927
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"Я только права купил, первый день за рулём, габариты не чувствую, назад сдавать не могу". Как говорит народная мудрость - если драки не избежать, надо бить первым! Смотреть со звуком!

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Метки: Автовсячина   ПДД   Приколы   авто   автомир   машина   права   
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5  комментариев
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5k
Андрей 39 минут назад
За всех мужчин ответил)
хотя, чего душой кривить, чаще попадаются упёртые мужчины. и чем дороже авто, тем больше упёртый )
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53k
Олег 2 минуты назад
ну хоть купил, а не насосал...
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12k
Graf_Dracula 4 минуты назад
Вы женщина вы сильная!!! Мотивацяи, однако
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5k
Искандер 19 минут назад
Прикололся что-ли?!
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7k
tamin Полчаса назад
Ахаааа
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