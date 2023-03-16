"Я только права купил, первый день за рулём" - обезоружил и уничтожил!

927
1
1
"Я только права купил, первый день за рулём, габариты не чувствую, назад сдавать не могу". Как говорит народная мудрость - если драки не избежать, надо бить первым! Смотреть со звуком!
Источник:
Ссылки по теме:
- Сдал машину на металлолом и получает штрафы за нарушение ПДД
- Denali 3S: кемпер с камином и ванной для комфортных путешествий
- Фотографии Renault Sandero Stepway, который не успел выйти в России
- Машину угнали, но недалеко - помешало МКПП
- Acura NSX найденный на дне реки успешно продали
Новости партнёров
реклама
хотя, чего душой кривить, чаще попадаются упёртые мужчины. и чем дороже авто, тем больше упёртый )