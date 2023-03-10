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Обучение ПДД через ДТП

Обучение ПДД через ДТП

Автор:
10 марта 2023 12:29
Сообщество : Аварии
1807
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Научил так научил! Интересно, кого виновным признают?
Осторожно, много мата.

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32  комментария
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52k
dima423 2 часа назад
Прикольно)) Интересно как дальше то общались
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3k
xbrat 6 минут назад
На МКАДе еду как-то, пробка. Самые хитрожoпые по полосе съезда едут и в месте сужения дороги начинают вклиниваться в ряд. Наш ряд еле ползет, хитровыепанный ряд бодренько. Очередной олень через машины 2 передо мной начинает нагло лезть в ряд и в этот момент вижу, как в ряду авто аккуратно бьет его в крыло, тихонько так...
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23k
MrGod Полчаса назад
Чудаков на букву М учить только рублём, по другому они не всасывают.
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9k
Сол Гудман Полчаса назад
Очень интересно, но ничего не понятно
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219
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Не уж то гонор дороже ремонта нынче...
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13k
Alex 40 минут назад
Надо на въезде в город сделать вывеску "Добро пожаловать в Новосибирск. Мы научим вас манерам, ёпта!" )))))
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51
Дело 49 минут назад
Поговорка: слышит звон, да не знает где он. Следовательно, дебил на белом авто будет усиленно кричать, что он был ПОМЕХОЙ (ничего, что не справа, а слева?, хотя здесь это не подходит), что он ВКЛЮЧИЛ ПОВОРОТНИК, поэтому его должны были пропустить. Клоуны, которым насрать и на своё время, и, тем более, на чужое. Ни разу я не слышал историю, как такой вот дебил рассказывает в кругу друзей, что он, зная, что не прав, идет в нарушение ПДД и в конце хвалится, как его поимели.
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1k
Bauror Час назад
Нервы нужно лечить обоим, особенно регику.
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1k
Леший Час назад
если запись не показывать, то митсу стоит на сплошной линии разметки.....
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1k
Сергей Викторович Час назад
Рег красава! Одобряю!
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13k
Александр Час назад
В связи с запретом на пропаганду лгбт ахтунгам всё сложнее и сложнее искать себе пару. На видео, судя по всему, они нашли решение)))
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10k
Мафусаил 2 часа назад
Митсубиси будет не прав, я вообще не увидел на видео,(предыстории не знаю) в чём вина рега, и что хотел водитель митсубиси... Итог или разъезжается за денежку либо повышение КО...Интересно он подумал потом - а на хрена я начал выделываться?
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4k
pinbalist 2 часа назад
Ну а где видео "обучение манерам"?
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30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
и нужно было себе проблемы создать на ровном месть?
что-то все такие нервные и злые стали (
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