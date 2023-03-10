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Сообщество Аварии
Дальнобой
Обучение ПДД через ДТП
Автор:
Дальнобой
10 марта 2023 12:29
Сообщество :
Аварии
1807
1
1
Научил так научил! Интересно, кого виновным признают?
Осторожно, много мата.
0
Научил так научил! Интересно, кого виновным признают? Осторожно, много мата.
2023-03-10T12:29:27+03:00
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32
комментария
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52k
dima423
2 часа назад
Прикольно)) Интересно как дальше то общались
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3 ответа
5k
Leonid
dima423
2 часа назад
Манерно
12
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3k
xbrat
6 минут назад
На МКАДе еду как-то, пробка. Самые хитрожoпые по полосе съезда едут и в месте сужения дороги начинают вклиниваться в ряд. Наш ряд еле ползет, хитровыепанный ряд бодренько. Очередной олень через машины 2 передо мной начинает нагло лезть в ряд и в этот момент вижу, как в ряду авто аккуратно бьет его в крыло, тихонько так...
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23k
MrGod
Полчаса назад
Чудаков на букву М учить только рублём, по другому они не всасывают.
0
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9k
Сол Гудман
Полчаса назад
Очень интересно, но ничего не понятно
1
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219
Человек Наблюдающий
Полчаса назад
Не уж то гонор дороже ремонта нынче...
0
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13k
Alex
40 минут назад
Надо на въезде в город сделать вывеску "Добро пожаловать в Новосибирск. Мы научим вас манерам, ёпта!" )))))
1
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51
Дело
49 минут назад
Поговорка: слышит звон, да не знает где он. Следовательно, дебил на белом авто будет усиленно кричать, что он был ПОМЕХОЙ (ничего, что не справа, а слева?, хотя здесь это не подходит), что он ВКЛЮЧИЛ ПОВОРОТНИК, поэтому его должны были пропустить. Клоуны, которым насрать и на своё время, и, тем более, на чужое. Ни разу я не слышал историю, как такой вот дебил рассказывает в кругу друзей, что он, зная, что не прав, идет в нарушение ПДД и в конце хвалится, как его поимели.
7
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга.
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1k
Bauror
Час назад
Нервы нужно лечить обоим, особенно регику.
-12
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1k
Леший
Час назад
если запись не показывать, то митсу стоит на сплошной линии разметки.....
1
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1k
Сергей Викторович
Час назад
Рег красава! Одобряю!
10
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13k
Александр
Час назад
В связи с запретом на пропаганду лгбт ахтунгам всё сложнее и сложнее искать себе пару. На видео, судя по всему, они нашли решение)))
-3
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10k
Мафусаил
2 часа назад
Митсубиси будет не прав, я вообще не увидел на видео,(предыстории не знаю) в чём вина рега, и что хотел водитель митсубиси... Итог или разъезжается за денежку либо повышение КО...Интересно он подумал потом - а на хрена я начал выделываться?
4
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4k
Андрей
Мафусаил
Час назад
я так понимаю что в повороте рег как раз сместился правее, где ехал кроссовер. Но чего так все закипели, непонятно. Хотя.... весна, обострения всякие, видимо.
1
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10k
Мафусаил
Андрей
Час назад
Честно не увидел чтобы он куда-то сместился...
1
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4k
pinbalist
2 часа назад
Ну а где видео "обучение манерам"?
2
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18k
Вася
pinbalist
Час назад
там уже раздел ХХХ
1
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30k
Головасыр коричнештанник
2 часа назад
и нужно было себе проблемы создать на ровном месть?
что-то все такие нервные и злые стали (
2
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5 ответов
(из
7
)
1k
Bauror
Б.Касторский
57 минут назад
Когда белый начал перегораживать дорогу, рег стоял, если вы это в силах заметить.
При начале движения регик видел помеху по своей траектории движения, однако не попытался избежать столкновения, при всех имеющихся у него возможностях.
-2
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10k
Б.Касторский
Bauror
54 минуты назад
Фантазии. Видел или не видел. С чего Вы взяли, что можете дать оценку зрительным способностям рега?
Рег добросовестный, едет без маневров, действительно начал движение и поэтому не успел принять все возможно для избежания столкновения. А вот в действиях белого автомобиля явно усматривается умысел.
Попробуйте ссылаться на закон, а не свои домыслы. В ГИБДД не привыкли принимать во внимание догадки.
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1k
Bauror
Б.Касторский
Полчаса назад
Никаких догадок я здесь не привожу, с чего вы взяли? И свою мысль я не с потолка взял, а из имеющейся судебной практики.
Учитывая неоднородность принимаемых нашими судами решений, моя версия вполне такая жизнеспособная.
-2
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10k
Б.Касторский
Bauror
Полчаса назад
А можно и мне почитать практику аналогичную данному делу? Вы же не пустослов, правда?
3
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12k
кот базилий
Bauror
13 минут назад
Достаточно не показывать запись и "белый" отсосет по полной.
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что-то все такие нервные и злые стали (
При начале движения регик видел помеху по своей траектории движения, однако не попытался избежать столкновения, при всех имеющихся у него возможностях.
Рег добросовестный, едет без маневров, действительно начал движение и поэтому не успел принять все возможно для избежания столкновения. А вот в действиях белого автомобиля явно усматривается умысел.
Попробуйте ссылаться на закон, а не свои домыслы. В ГИБДД не привыкли принимать во внимание догадки.
Учитывая неоднородность принимаемых нашими судами решений, моя версия вполне такая жизнеспособная.