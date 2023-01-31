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Два мотоциклиста провалились под лёд в Чувашии

Два мотоциклиста провалились под лёд в Чувашии

Автор:
31 января 2023 13:11
Сообщество : Мото
Метки: авто   видео   зимние забавы   мото   мотогонщик   мотоциклист   река   
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Два мотоциклиста искупались в ледяной воде на реке Цивиль в Канашском районе. Они ехали по льду, но в какой-то момент он начал проваливаться.

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Метки: авто   видео   зимние забавы   мото   мотогонщик   мотоциклист   река   
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8  комментариев
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8k
МихА 2 часа назад
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489
Мицелий Грибов 11 минут назад
Когда закрытие сезона затянулось
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18k
Шуруп 20 минут назад
х.у.ё.во быть бестолковым, не правда ли ? (французская пословица)
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29k
Григорий Полчаса назад
Удивительно, что так вышло. Абсолютно неожиданно.
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3k
капитан Флинт Полчаса назад
Сколко у вас ошибок в словах два д........ба.
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61k
Александр Ломовицкий 45 минут назад
вот это позитивные новости . а как заманить оставшихся мотоциклистов на лед ?
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183
ruslan d 2 часа назад
опасненько , хорошо что так отделались ...
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