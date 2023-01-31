Два мотоциклиста провалились под лёд в Чувашии

Два мотоциклиста искупались в ледяной воде на реке Цивиль в Канашском районе. Они ехали по льду, но в какой-то момент он начал проваливаться.

0 Первый наездник получил перелом ключицы, второй – травму плеча, и оба простыли.



Технику удалось вытащить. Двигатели у обоих мотоциклов получили гидроудар.