Как 25 современных автомобилей известных брендов выглядят в сравнении со своими старыми версиями

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Внешний вид автомобилей с момента их появления и до сегодняшнего дня изменился до неузнаваемости. Из неуклюжих колясок с тонкими колесами на спицах они превратились в быстрые и мощные агрегаты обтекаемых форм. Давайте ради интереса заглянем в прошлое и сравним современные модели машин с их прародителями. Заводи мотор, поехали!
Прошло сто тридцать семь лет с того памятного дня, когда немецкий механик и изобретатель Карл Бенц выехал из ворот своего дома в невероятно скрипучей, медленной и пропахшей бензином карете, которая каким-то невообразимым чудом двигалась сама собой, без малейшего участия лошадей. Соседи Бенца еще не предполагали, что стали свидетелями эпохального события – начала автомобильной эры.
С тех пор прошли десятилетия, человечество нашло замену почти всему, что было изобретено в 19 веке, но автомобиль до сих пор пользуется сильнейшим спросом во всем мире. Тогда, на рубеже веков, много-много лет назад ведущими мировыми брендами бурно развивающегося автомобилестроения были как всем известные Ford, Mercedes-Benz или Renault, так и давно ушедшие Isotta Fraschini, Lorraine-Dietrich или Hispano-Suiza.
А внешний вид автомобилей за почти полтора века изменился до неузнаваемости. Из неуклюжих колясок, шумных и пропахших дымом, с тонкими колесами на спицах и совершенно небезопасных на дороге, они превратились в стремительные болиды обтекаемых форм, с искусственным интеллектом в помощь водителю, а безопасность стала ключевым фактором при проектировании новых моделей. Безопасность и красота, конечно.
Итак, небольшой экскурс в историю автомобилестроения. Что было – и что из этого выросло.
С тех пор прошли десятилетия, человечество нашло замену почти всему, что было изобретено в 19 веке, но автомобиль до сих пор пользуется сильнейшим спросом во всем мире. Тогда, на рубеже веков, много-много лет назад ведущими мировыми брендами бурно развивающегося автомобилестроения были как всем известные Ford, Mercedes-Benz или Renault, так и давно ушедшие Isotta Fraschini, Lorraine-Dietrich или Hispano-Suiza.
А внешний вид автомобилей за почти полтора века изменился до неузнаваемости. Из неуклюжих колясок, шумных и пропахших дымом, с тонкими колесами на спицах и совершенно небезопасных на дороге, они превратились в стремительные болиды обтекаемых форм, с искусственным интеллектом в помощь водителю, а безопасность стала ключевым фактором при проектировании новых моделей. Безопасность и красота, конечно.
Итак, небольшой экскурс в историю автомобилестроения. Что было – и что из этого выросло.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Если сравнивать, то надо сравнивать одну линейку, типа первый "Жук" и современный. Или первый Ленд-Крузер и нынешний.
первое что порвало глаз
Chrysler Airflow (1935) и Chrysler 300C Tourer (2019)
не смущает что 300й крайслер это мерс w210 дальше пинцет, автор сравнивает реально ширпотреб лхматый с безликостью нынешней
сравни именно модели от деройта маскл кары на уровне, порш на класике, бентли у.г. тем кто в теме)