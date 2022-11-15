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Как 25 современных автомобилей известных брендов выглядят в сравнении со своими старыми версиями

Как 25 современных автомобилей известных брендов выглядят в сравнении со своими старыми версиями

Автор:
15 ноября 2022 19:40
Сообщество : Автомир
Метки: авто   авто бренды   автомобили   было и стало   история автомобилестроения   модели машин   сравнение   старые авто   старые автомобили   
2360
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Внешний вид автомобилей с момента их появления и до сегодняшнего дня изменился до неузнаваемости. Из неуклюжих колясок с тонкими колесами на спицах они превратились в быстрые и мощные агрегаты обтекаемых форм. Давайте ради интереса заглянем в прошлое и сравним современные модели машин с их прародителями. Заводи мотор, поехали!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авто   авто бренды   автомобили   было и стало   история автомобилестроения   модели машин   сравнение   старые авто   старые автомобили   
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15  комментариев
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71k
Доктор Джонс 2 часа назад
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Иван Петров 23 секунды назад
вспоминаю про "жопа растет". ну и мое любимое, "легко начать с чистого листа, если нечего сохранять"

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3k
Константин Полчаса назад
УАЗ буханка 1965 год и УАЗ буханка 2022 год.Главное стабильность!!!
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1k
имя пользователя 40 минут назад
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31k
Max Z Shtirlic 42 минуты назад
Не знаю как вам, но по мне - Крайслер 1935г выглядит круче, чем 2019!!! :)
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3k
vasilykopkov 48 минут назад
Практически все "старички" по дизайну дают фору современны одинаковым обмылкам...
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4k
Сергей 56 минут назад
А чё не с телегой какой сравнивали? Или тачкой ручной?
Если сравнивать, то надо сравнивать одну линейку, типа первый "Жук" и современный. Или первый Ленд-Крузер и нынешний.
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546
­­­­ Час назад
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3k
Aristarx Час назад
Много ошибок. ХС90 не 19 года и т.п.
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10k
kaboza 2 часа назад
отключите интернету олигофрэну
первое что порвало глаз
Chrysler Airflow (1935) и Chrysler 300C Tourer (2019)
не смущает что 300й крайслер это мерс w210 дальше пинцет, автор сравнивает реально ширпотреб лхматый с безликостью нынешней
сравни именно модели от деройта маскл кары на уровне, порш на класике, бентли у.г. тем кто в теме)

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43k
Карандаш 2 часа назад
А по какому принципу подбирались современные автомобили? Если по вкусу автора, то для него новости неутешительные.
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5k
sedoisever 2 часа назад
Современные специально пострашней подобраны?
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