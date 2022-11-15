Как 25 современных автомобилей известных брендов выглядят в сравнении со своими старыми версиями

Прошло сто тридцать семь лет с того памятного дня, когда немецкий механик и изобретатель Карл Бенц выехал из ворот своего дома в невероятно скрипучей, медленной и пропахшей бензином карете, которая каким-то невообразимым чудом двигалась сама собой, без малейшего участия лошадей. Соседи Бенца еще не предполагали, что стали свидетелями эпохального события – начала автомобильной эры.



С тех пор прошли десятилетия, человечество нашло замену почти всему, что было изобретено в 19 веке, но автомобиль до сих пор пользуется сильнейшим спросом во всем мире. Тогда, на рубеже веков, много-много лет назад ведущими мировыми брендами бурно развивающегося автомобилестроения были как всем известные Ford, Mercedes-Benz или Renault, так и давно ушедшие Isotta Fraschini, Lorraine-Dietrich или Hispano-Suiza.



А внешний вид автомобилей за почти полтора века изменился до неузнаваемости. Из неуклюжих колясок, шумных и пропахших дымом, с тонкими колесами на спицах и совершенно небезопасных на дороге, они превратились в стремительные болиды обтекаемых форм, с искусственным интеллектом в помощь водителю, а безопасность стала ключевым фактором при проектировании новых моделей. Безопасность и красота, конечно.



Итак, небольшой экскурс в историю автомобилестроения. Что было – и что из этого выросло.