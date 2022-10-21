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Жёлтый Lotus Esprit V8 Last Edition 2003 года продали за внушительную сумму

Жёлтый Lotus Esprit V8 Last Edition 2003 года продали за внушительную сумму

Автор:
21 октября 2022 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: Esprit   Lotus   Lotus Esprit   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   
158
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Lotus Esprit производился в течение длительного времени с 1976 по 2004 год, сохранив свой характерный клиновидный силуэт, несмотря на многочисленные обновления в течение его жизненного цикла. Нетронутый Esprit V8 Last Edition 2003 года недавно нашёл нового владельца.
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Источник:

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Метки: Esprit   Lotus   Lotus Esprit   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   
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3  комментария
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2k
Lovels Travel 5 часов назад
О! У меня была такая )
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3k
Трям 5 часов назад
Я обычно обсираю тут старое говно, которое просто морально устарело и не имеет никакой ценности, кроме музейной. Но эта машинка даже для 22-го года вот прям офигенно выглядит, как снаружи, так и внутри!
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