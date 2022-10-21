Жёлтый Lotus Esprit V8 Last Edition 2003 года продали за внушительную сумму

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Lotus Esprit производился в течение длительного времени с 1976 по 2004 год, сохранив свой характерный клиновидный силуэт, несмотря на многочисленные обновления в течение его жизненного цикла. Нетронутый Esprit V8 Last Edition 2003 года недавно нашёл нового владельца.
С 1976 по 2004 гг британцы собрали всего 10 675 экземпляров модели. А на днях на портале Bring a Trailer прошли торги за идеально сохранившуюся двухдверку образца 2003 года.
Это Esprit V8 из прощальной линейки Final Edition, тираж которой составил всего 79 машин. От обычной версии модели данное исполнение отличается более округлыми компонентами боди-кита.
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В состав последнего были включены многочисленные воздухозаборники, приметные боковые «юбки» и фиксированное антикрыло на корме. При этом разработчики сохранили выдвигающиеся фары, которые полагались модели с самого начала ее жизненного цикла.
Корма спорткара примечательна четырьмя округлыми фонарями и выведенной по центру двухстволкой патрубков выпускной системы. Конкретно выставленный на продажу авто имеет ярко-желтую окраску кузова «Mustard Yellow».
Он поставлен на 17- и 18-дюймовые колеса спереди и сзади, которые при этом «обуты» в покрышки Sumitomo, а также имеют перфорированные диски и тормозные суппорты AP Racing.
Салон машины черный, но с контрастной желтой прострочкой. В наличии фирменные напольные коврики, металлический набалдашник КПП и яркие вставки под цвет кузова на центральной консоли и дверных картах.
Оснащение включает аудиосистему Alpine, две подушки безопасности, затонированную стеклянную панель крыши, кондиционер и электропривод стекол. Как снаружи, так и внутри авто находится в отличном состоянии.
Оснащение включает аудиосистему Alpine, две подушки безопасности, затонированную стеклянную панель крыши, кондиционер и электропривод стекол. Как снаружи, так и внутри авто находится в отличном состоянии.
Силовые агрегаты тоже в полном порядке. Это 3,5-литровый V8 на 355 л.с. (400 Нм) и пятиступенчатая механика. Пробег заявлен всего 15 000 миль (24 140 км).
Заметим, что в настоящий момент данная двухдверка уже обрела нового владельца, которому пришлось раскошелиться на 144 444 долларов. К слову, это почти вдвое дороже нового Lotus Emira.
Источник:
АНТИФИШКИ
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