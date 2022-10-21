Жёлтый Lotus Esprit V8 Last Edition 2003 года продали за внушительную сумму

Салон машины черный, но с контрастной желтой прострочкой. В наличии фирменные напольные коврики, металлический набалдашник КПП и яркие вставки под цвет кузова на центральной консоли и дверных картах.



Оснащение включает аудиосистему Alpine, две подушки безопасности, затонированную стеклянную панель крыши, кондиционер и электропривод стекол. Как снаружи, так и внутри авто находится в отличном состоянии.