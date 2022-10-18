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Peugeot 607 Pescarolo — француз, который должен был составить конкуренцию BMW M5

Peugeot 607 Pescarolo — француз, который должен был составить конкуренцию BMW M5

Автор:
18 октября 2022 08:40
Сообщество : Автомир
Метки: Pescarolo   Peugeot   Peugeot 607   авто   автомир   автомобили   спортивный седан   
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Еще 20 лет назад у Peugeot были действительно большие и комфортные седаны и, что характерно для французов, очень странные идеи. Одним из них был 400-сильный Pescarolo 607, который теоретически мог соперничать с BMW M5 E39.

Источник:

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Метки: Pescarolo   Peugeot   Peugeot 607   авто   автомир   автомобили   спортивный седан   
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