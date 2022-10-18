Peugeot 607 Pescarolo — француз, который должен был составить конкуренцию BMW M5

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Еще 20 лет назад у Peugeot были действительно большие и комфортные седаны и, что характерно для французов, очень странные идеи. Одним из них был 400-сильный Pescarolo 607, который теоретически мог соперничать с BMW M5 E39.
В 1999 году фирма Пежо представила свой новый флагман бизнес-сегмента — Peugeot 607. Автомобиль стал значительным шагом вперед, обладал прогрессивной конструкцией, неповторимым дизайном и неплохим оснащением. Три года спустя французы решили пойти еще дальше и построили спортивный Peugeot 607 Pescarolo мощностью 400 л.с! Предполагалось, что этот автомобиль станет прямым конкурентом легендарного BMW M5 E39, но что-то пошло не так.
Courage C60 Pescarolo Sport
Peugeot 607 Pescarolo дебютировал на Французском автосалоне в 2002 году. Автомобиль назвали в честь легендарного французского гонщика Анри Пескароло. На старте карьеры он участвовал в гонках Формулы-1, а в начале 1970-х основал собственную гоночную команду Pescarolo Sport, с которой с успехом выступал на гонках 24 часа Ле-Ман.
В конце 1990-х Пескароло от непосредственного участия в соревнованиях отошел и сосредоточился на постройке гоночных машин. Взяв за основу отличное шасси Courage C60, Пескароло оснастил его модифицированным двигателем Peugeot ES. Доработка мотора заключалась в увеличении рабочего объема с 2,9 л до 3,2 л, установке усовершенствованной системы питания и двух турбонагнетателей Sodemo. В результате 6-цилиндровый V-образный мотор стал существенно мощнее — его отдача достигла 550 л.с.
В конце 1990-х Пескароло от непосредственного участия в соревнованиях отошел и сосредоточился на постройке гоночных машин. Взяв за основу отличное шасси Courage C60, Пескароло оснастил его модифицированным двигателем Peugeot ES. Доработка мотора заключалась в увеличении рабочего объема с 2,9 л до 3,2 л, установке усовершенствованной системы питания и двух турбонагнетателей Sodemo. В результате 6-цилиндровый V-образный мотор стал существенно мощнее — его отдача достигла 550 л.с.
По счастливому стечению обстоятельств, новейший флагман Peugeot 607 также оснащался двигателем Peugeot ES, который в стандартном исполнении выдавал всего 207 л.с. Это обстоятельство и сподвигло Анри Пескароло предложить руководству Пежо создать спортивную версию 607-й модели. Собственно так и появился этот уникальный седан.
Естественным образом в процессе адаптации к «гражданскому» седану, отдачу гоночного двигателя пришлось немного уменьшить — до 405 л.с. Но даже так Peugeot 607 Pescarolo оказался мощнее BMW M5, который в максимальной спецификации имел под капотом 400-сильный мотор. В пару к двигателю специалисты Пежо определили 6-ступенчатый «автомат», в то время как на БМВ устанавливался очень точный 6-ступенчатый «механический» Getrag. Но самое главное отличие заключалось в том, что на французской машине привод осуществлялся на переднюю ось, тогда как на немецкой ведущими были задние колеса.
Увеличившиеся возможности силового агрегата были уравновешены доработками шасси: инженеры на 25 мм расширили колею, установили тормозную систему Brembo и более жесткие спортивные пружины, отчего клиренс уменьшился на 25 мм. Внешне Peugeot 607 Pescarolo можно было отличить по оригинальному переднему бамперу с увеличенной площадью воздуховодов, двухтрубной выхлопной системе и роскошным многоспицевым 19-дюймовым литым колесам. Салон также подвергся незначительным изменениям. Передняя панель и сиденья получили благородную отделку из натуральной кожи, а на центральной консоли расположился цветной экран.
Отделка салона была очень высокого уровня
Несмотря на переднеприводную компоновку, разгонялся Peugeot 607 Pescarolo довольно бодро — первую сотню он достигал всего за 5 секунд, а максимальная скорость составляла внушительные 290 км/ч. Тем не менее решение о серийном производстве спортивного седана, несмотря на определенный интерес у публики, в Пежо так и не приняли. В руководстве справедливо посчитали, что спрос на машину, ввиду отсутствия полноприводной трансмиссии и механической КП, будет ограниченным, а перестраивать машину станется слишком сложно и дорого. Так и закончилась, едва начавшись, история спортседана Пежо 607.
Источник:
АНТИФИШКИ
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