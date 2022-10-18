Peugeot 607 Pescarolo — француз, который должен был составить конкуренцию BMW M5

Peugeot 607 Pescarolo дебютировал на Французском автосалоне в 2002 году. Автомобиль назвали в честь легендарного французского гонщика Анри Пескароло. На старте карьеры он участвовал в гонках Формулы-1, а в начале 1970-х основал собственную гоночную команду Pescarolo Sport, с которой с успехом выступал на гонках 24 часа Ле-Ман.



В конце 1990-х Пескароло от непосредственного участия в соревнованиях отошел и сосредоточился на постройке гоночных машин. Взяв за основу отличное шасси Courage C60, Пескароло оснастил его модифицированным двигателем Peugeot ES. Доработка мотора заключалась в увеличении рабочего объема с 2,9 л до 3,2 л, установке усовершенствованной системы питания и двух турбонагнетателей Sodemo. В результате 6-цилиндровый V-образный мотор стал существенно мощнее — его отдача достигла 550 л.с.