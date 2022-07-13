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Очень точную копию гоночной «Победы» из 1950-х выставили на продажу в Самаре

Очень точную копию гоночной «Победы» из 1950-х выставили на продажу в Самаре

Автор:
13 июля 2022 14:03
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   газ победа   копия   олдтаймер   реплика   ретро авто   
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Оригинальных экземпляров гоночной «Победы» на сегодняшний день не сохранилось. В Самаре выставили на продажу современную реплику этого автомобиля.

Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   газ победа   копия   олдтаймер   реплика   ретро авто   
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1  комментарий
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kaboza 2 часа назад
Красавчики, с правильно растущими руками, респект.
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