Очень точную копию гоночной «Победы» из 1950-х выставили на продажу в Самаре

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Оригинальных экземпляров гоночной «Победы» на сегодняшний день не сохранилось. В Самаре выставили на продажу современную реплику этого автомобиля.
Владелец в объявлении оценил «Победу-Спорт» в 12 миллионов рублей. Он же является автором проекта, в рамках которого было построено два таких автомобиля.
Как сказано в описании, реплика построена с соблюдением технологий тех лет по 3D-модели. Та, в свою очередь, была сделана по чертежам и снимкам оригинальной машины. На изготовление кузова ушло 20 килограммов олова.
От гоночной «Победы», по заверению автора объявления, взяты двигатель, ходовая часть, задний мост, тахометр. На спортивную версию ставили мотор объёмом 2,5 литра мощностью 75 л.с. с повышенной степенью сжатия и двумя карбюраторами. Всего с 1950 по 1956 год построили пять машин «Победа-Спорт».
Источник:
АНТИФИШКИ
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